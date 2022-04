Aunque se especulaba mucho sobre la existencia de una relación amorosa entre Danna Paola y Alex Hoyer, hace algunos días fue la misma actriz quien habló abiertamente sobre su relación durante un encuentro con diversos medios, asegurando que se encuentra feliz y tranquila, pues es una persona con la que comparte muchas cosas sin dejar de lado su individualidad.

“Es una persona que admiro, que respeto y que quiero, que tenemos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y también el mío [...] me enorgullece en verdad mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, dijo.

Para algunos, el nombre de su novio puede resultar desconocido; sin embargo, el joven ya tiene trayectoria en el mundo del entretenimiento. Te contamos quién es y a qué se dedica Alex Hoyer, el novio de Danna Paola.

¿Quién es Alex Hoyer?

Alex Hoyer es un cantante, músico y productor de 24 años. Su nombre completo es Alexander Daniel Hoyer Hurtado; nació el 26 de julio de 1997 en Los Ángeles, California aunque se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León desde pequeño. Es hijo del venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, integrantes del grupo musical Los Terrícolas, que fue muy popular en la década de los setenta.

El joven inició su carrera como cantante en 2013, con tan solo 16 años de edad, donde empezó a subir algunos covers a YouTube que rápidamente llamaron la atención de la audiencia.

A partir de entonces, Hoyer buscó una oportunidad al hacer casting para La Voz México, aunque no fue seleccionado sino un año después, en 2014. Durante su casting televisado cantó la canción All of Me, de John Leyend, con la que logró que los cuatro jueces voltearan su silla; al final se quedó en el equipo de Ricky Martin, pero fue eliminado en la ronda de playoffs.

Tres años después, en 2017, participó en Kally’s MashUp, una serie juvenil de Nickelodeon que trataba sobre Kally, “una prodigio de la música que, tras mudarse desde su pueblo a un conservatorio muy prestigioso, trata de encontrar el equilibrio entre su vida como pianista, su amor por el pop, y la realidad que enfrenta una adolescente común”, de acuerdo con la sinopsis que ofrece el sitio oficial. En este melodrama, Hoyer interpretó a Dante Barkin, protagonista de la serie.

Actualmente, Alex Hoyer ostenta un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte su trabajo como músico y productor.