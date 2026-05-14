‘El Jardinero’ enfrenta nuevos cargos en EU ¿Qué delitos le sumaron al líder del CJNG?

‘El Jardinero’ enfrenta nuevos cargos en EU por tráfico de drogas y lavado de dinero. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Las autoridades estadounidenses ampliaron los cargos contra Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar recursos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de la captura de ‘El Jardinero’, un jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación sustitutiva contra el capo mexicano, para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

Audias ‘N’ fue detenido el 27 de abril en la comunidad de El Mirador, en Nayarit, durante un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información proporcionada por agencias estadounidenses.

Su captura representó un golpe a la cúpula del CJNG, ya que las autoridades mexicanas lo identificaban como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido en febrero en el estado de Jalisco durante un operativo del Ejército.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, designado en febrero por Estados Unidos como organización terrorista, es considerado el grupo criminal con mayor presencia en México, con operaciones en 21 de los 32 estados del país. Sus actividades también alcanzan varios países, entre ellos Estados Unidos.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que ‘El Jardinero’ “está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina” hacia Estados Unidos y de enviar las ganancias ilícitas a México.

’El Jardinero’, de 45 años y originario de Michoacán, fungió como jefe de seguridad de ‘El Mencho’ y posteriormente asumió parte de las operaciones del CJNG en Nayarit, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, según autoridades mexicanas.

Además, las investigaciones lo vinculan con la producción y trasiego de drogas, el manejo de laboratorios clandestinos, el robo de combustible y la extorsión.

‘El Jardinero’ buscaba tomar el mando del CJNG

Terrance Cole, de la Administración para el Control de Drogas (DEA), comentó que ‘El Jardinero’ tenía la intención de tomar el control del CJNG.

“Creía que tomaría el control de la violenta organización terrorista CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’. Se equivocó”, aseguró.

Esta versión coincide con la información difundida por el Gabinete de Seguridad en México, que señaló que ‘El Jardinero’ movilizó gente, armas y recursos para hacerse con el poder de la organización criminal.

“De acuerdo con información de inteligencia, a la muerte de ‘El Mencho’, ‘El Jardinero’ empezó la movilización de personal, armas y recursos con el objetivo de hacerse con el poder”, revelaron las autoridades mexicanas.

Recientemente se dio a conocer que ‘El Jardinero’ obtuvo un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, luego que un juez dio por cumplida la orden de detención provisional con fines de extradición.