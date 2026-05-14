Sheinbaum busca que clima electoral en EU no influya en revisión de T-MEC

Sheinbaum descartó que el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, cuya firma está prevista para la siguiente semana, ponga en riesgo al T-MEC. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que su gobierno busca que el clima político de cara al proceso electoral de noviembre en la Unión Americana no influya en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que, dijo, “no hay prisa”.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria enfatizó en que la revisión del tratado debe realizarse con una “visión de largo plazo” de las tres economías.

“Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí nos interesa muchísimo.

“Pero digamos, de la revisión, estamos viendo en qué momento, no queremos, digamos, que la parte más política de elecciones y demás, que hay en Estados Unidos, y luego posteriormente en México, influyan, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las tres economías, de los tres Estados, de los tres naciones”, comentó.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, “hay mucha comunicación” con las autoridades estadounidenses y canadienses y, ejemplo de ello es que el miércoles pasado funcionarios mexicanos “estuvieron en una reunión en Washington”.

Además, recordó que “recientemente estuvo Marcelo (Ebrard, titular de la Secretaría de Economía) en Canadá, entonces se va avanzando”, añadió.

Sheinbaum descarta que acuerdo con Europa ponga en riesgo el T-MEC

Además, Sheinbaum descartó que el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, cuya firma está prevista para la siguiente semana, ponga en riesgo al T-MEC.

“Este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea, que hay que decirlo, no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México”, proyectó.

Está previsto que el gobierno de México y la Unión Europea firmen el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea el próximo 22 de mayo.

‘México le dará la vuelta a decisión de S&P’

La morenista aseguró, en otro orden, que en su gobierno “le vamos a dar la vuelta” a la decisión de Standard & Poor’s de modificar la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa.

“Le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”, dijo la mandataria, luego de que la calificadora argumentó que el cambio de perspectiva se debe a factores como el lento crecimiento económico, restricciones presupuestales y posibles riesgos sobre la deuda pública.

La presidenta Sheinbaum, ante ello, expresó su confianza en que la economía “va bien” y puso como indicador el tipo de cambio.

“Vamos bien, yo estoy trabajando todos los días, evidentemente, pero confiada en que la economía de México está bien”, expresó la mandataria. Vean el peso, está hoy (…) 17.22, bueno”, añadió.