México, bien posicionado ante el T-MEC por su mano de obra y logística: Gustavo Tomé

El directivo consideró que las cadenas regionales de suministro y la cercanía con Estados Unidos mantienen atractivo al país para manufactura e inversión.

Mientras la revisión del T-MEC avanza entre tensiones comerciales, aranceles y presiones políticas desde Estados Unidos, empresarios y representantes del sector privado mexicano consideran que la integración regional mantiene ventajas difíciles de sustituir.

Para Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y fundador de Skyway Equities, la posición geográfica de México, su capacidad manufacturera y la integración logística con Estados Unidos colocan al país en una posición favorable dentro del tratado comercial. “México como revuelvas la ecuación sale arriba”, dijo el empresario durante el panel “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística”, organizado por El Financiero.

Gustavo Tomé sostuvo que el contexto internacional modificó cadenas de suministro, elevó costos logísticos y volvió más relevante la cercanía entre mercados. Desde su perspectiva, eso fortalece el papel de México frente a otros países exportadores.

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Pese a la incertidumbre alrededor de la renegociación del tratado, México conserva ventajas por su cercanía con Estados Unidos y por la integración productiva que ambas economías construyeron durante décadas.

El empresario destacó que la manufactura mexicana permite responder con mayor rapidez frente otros mercados que dependen de rutas marítimas o tiempos logísticos más largos. “Tenemos una cercanía donde el tiempo de respuesta se acorta”, afirmó. “No tenemos que salir en barco necesariamente para exportar”.

Este escenario también es conveniente económicamente. Los conflictos internacionales y las tensiones geopolíticas encarecieron operaciones y transporte en distintas regiones del mundo, lo que abrió espacio para una mayor regionalización de la manufactura. “Solo el desviar barcos porque no se pueden cruzar por algún estrecho le quita la capacidad de tener eficiencia en cadena de suministros”, dijo.

Además, México conserva ventajas por su mano de obra, sus capacidades industriales y la integración comercial con Estados Unidos. Añadió que la economía estadounidense también enfrenta límites para manufacturar ciertos productos debido al aumento en costos laborales que se trasladan al consumidor.

En el sentido de cooperación regional, la integración regional entre México, Estados Unidos y Canadá vuelve difícil una separación comercial profunda. Según dijo, las economías mantienen una relación complementaria construida durante años.“Estamos tan revueltos que separarnos es prácticamente imposible”, señaló.

Durante el panel, Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México, sostuvo que México suma tres años consecutivos como principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China. También afirmó que el tratado. trilateral representa más de 30% del Producto Interno Bruto mundial. “México somos complementarios”, dijo Cervantes. “Somos parte de la integración regional”.

Para Tomé, otro de los factores que fortalecen la posición mexicana en este panorama es la existencia de capital disponible para infraestructura e inversión productiva. Bancos, afores y fondos institucionales continúan acumulando recursos para financiar proyectos ligados a manufactura, logística e industria.

El país también conserva ventajas demográficas y de consumo interno que podrían sostener el crecimiento económico en los próximos años. “México tiene todo para ser la historia de éxito de esta década. Que no solo se quede en discurso, empezar a firmar proyectos. Estamos listos para invertir, sabemos que las condiciones perfectas no existen, pero necesitamos certeza. Lo que sí existe es voluntad, y hoy la veo en ambos lados de la mesa”, enfatizó.

Aunque reconoció que la revisión del T-MEC genera incertidumbre temporal, el directivo de Fibra Plus sostuvo que la integración económica entre México y Estados Unidos mantiene incentivos para continuar fortaleciendo la relación comercial. “El riesgo es transitorio”, afirmó. “México va a salir arriba”.