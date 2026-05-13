¿Por qué los aguaceros son una señal de alarma de sequías?

Los investigadores del clima llevan mucho tiempo documentando algo sobre un mundo más cálido que resulta difícil de pasar por alto incluso para quienes no son científicos: no llueve, diluvia.

Las tormentas intensas y concentradas han ido en aumento durante décadas. Y resulta que estas tormentas más intensas tienen un efecto paradójico. Cuanto más llueve, menos agua hay disponible en tierra, según un estudio publicado el miércoles en la revista Nature.

Para cuando el planeta haya aumentado su temperatura en 2 °C, el 27 por ciento de la población mundial podría vivir en condiciones de sequía extrema, provocadas por la alteración en la frecuencia e intensidad de las lluvias. La temperatura media de la Tierra ya ha aumentado aproximadamente 1.3 °C desde la industrialización.

“La intensificación de las precipitaciones es un hecho, dado el calentamiento global”, afirmó Justin Mankin, climatólogo del Dartmouth College y autor principal del artículo. “¿Qué implica esto para la cantidad de agua que llega a la tierra? ¿Acaso la tierra tiene que recibir un caudal ingente?”

En resumen, sí. Los resultados de los investigadores tienen “amplias implicaciones para la disponibilidad futura de agua”, escriben Mankin y su coautor Corey Lesk.

Las principales cuencas fluviales ya sufren sequía debido a la concentración de precipitaciones, como las del Amazonas, el Nilo, el Misisipi, el Ganges y el Yangtsé. El efecto relativo es mayor en las regiones áridas y muy húmedas, pero las conclusiones de los científicos son válidas para todos los climas del mundo.

Conceptualmente, lo que sucede es sencillo. El aire más caliente puede contener más vapor de agua, aproximadamente un 7 por ciento más por cada grado Celsius de aumento en la temperatura media global. La humedad adicional cae con menos frecuencia, pero en mayores cantidades. El artículo analiza esta tendencia en tres conjuntos de datos de precipitación.

Cuando llueve con regularidad y en menor cantidad, el suelo puede absorber el agua, alimentando las plantas y recargando los acuíferos. Pero tras tormentas intensas, el agua se acumula en la superficie y se evapora de nuevo a la atmósfera antes de que pueda llegar a los ríos, recargar el suelo y los acuíferos o transpirar.

Para colmo de males, cuando los días de lluvia están más espaciados, eso significa que hay más días de sol para evaporar más agua, un efecto secundario de la precipitación concentrada.

Un elemento clave del nuevo estudio es una versión del coeficiente de Gini, una medida centenaria de la desigualdad de ingresos. Mankin y el autor principal, Lesk, investigador postdoctoral de Dartmouth, utilizaron el mismo método para evaluar cómo han variado las precipitaciones.

Su escala mide la diferencia entre una hipotética “igualdad” de lluvia —donde cada día cae la misma cantidad— y la realidad de que la lluvia se concentra en menos lloviznas y más aguaceros. Una puntuación de 0 significaría que todos los días tienen la misma cantidad de lluvia y una puntuación de 1 significaría que toda cae en un solo día.

Citan Phnom Penh, Camboya, como un ejemplo extremo de lo que ocurrió a nivel mundial entre 2002 y 2022. El año con menor concentración de precipitaciones en la ciudad durante ese período fue 2003, cuando su puntuación fue de 0.69. Su año con mayor concentración fue 2016, cuando la puntuación se disparó a 0.93.

«Creo que este es el primer estudio que deduce esta relación —que una precipitación más concentrada puede disminuir el almacenamiento de agua terrestre— a partir de observaciones», afirmó Flavio Lehner, climatólogo de la Universidad de Cornell que no participó en la investigación. Añadió que los trabajos posteriores podrían centrarse en comprender mejor por qué la magnitud varía según los diferentes conjuntos de datos de precipitación, aunque sin que ello afecte a los resultados principales.