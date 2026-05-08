Monterrey se inunda: Arroyo Topo Chico está al 90% de su capacidad tras fuertes lluvias

Las lluvias en Monterrey dejaron imágenes de autos arrastrados por las corrientes de agua.

Monterrey ha registrado una de las jornadas de lluvia más intensas en lo que va del año, con precipitaciones que generaron alarma debido al aumento del arroyo Topo Chico al 90% de su capacidad. Hasta el momento se registra saldo blanco.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales documentan la crecida violenta del cauce, así como de varias áreas de la ciudad inundadas o con encharcamientos considerables.

Protección Civil dio a conocer que las lluvias de este 7 de mayo dejaron como saldo 42 vehículos dañados, así como 17 cortocircuitos en el área metropolitana de Monterrey.

Se registraron seis caídas de árboles, así como un poste y un cable caído.

Las lluvias de cerca de 12 milímetros, todavía dentro del rango esperado, fueron consecuencia del frente frío 49 que golpea al noroeste del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico de Nuevo León, el sistema frontal interactúa con humedad presente en la región, lo que propicia la formación de nubosidad y precipitaciones en diferentes zonas del estado.

Múltiples coches fueron arrastrados por las corrientes de agua, en una cantidad que no se dio a conocer.

Esto ocurrió, por ejemplo, en la vialidad Rangel Frías, en dirección a Paseo de los Leones, donde varios automovilistas quedaron varados.

También se reportó que un taxi fue arrastrado por una corriente de agua en la avenida Lincoln.

Las autoridades registraron otros ocho encharcamientos más en cruces viales de Monterrey, tres en San Nicolás de los Garza y uno en Guadalupe.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, el gobierno estatal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas.

Las autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución.

¿En qué municipios se registran lluvias?

De acuerdo con Protección Civil, estos son los municipios donde se registraron las lluvias del 7 de mayo.