Fuertes lluvias en Monterrey dejan 2 muertos: Hombre intentó salvar a mujer y fueron arrastrados

Las fuertes lluvias registradas en Monterrey, Nuevo León, dejaron un saldo trágico: dos personas muertas y decenas de vehículos arrastrados por las corrientes en la zona sur de la capital de Nuevo León.

De acuerdo con testimonios de vecinos, una víctima fue identificada como Martha Ortiz, una mujer de 72 años que quedó atrapada en su auto cuando circulaba por la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago.

Debido a la intensidad de los escurrimientos que bajaron de la parte alta del cerro de la Silla la noche del miércoles 10 de septiembre, el vehículo fue arrastrado por un vado inundado.

Un vecino del sector grabó el momento en el que el auto intentó cruzar por la zona anegada hasta que la conductora perdió el control y comenzó a ser empujada por la corriente.

Testigos relataron que un vecino, identificado como Guillermo, de aproximadamente 40 años, acudió a auxiliarla y logró sacarla del coche. Sin embargo, la mujer regresó a su vehículo para intentar recuperar su teléfono celular.

Fue entonces que la corriente la volvió a arrastrar. Guillermo volvió a intentar salvarla, amarrándose a un cableado para auxiliarla, pero la corriente fue más fuerte y el cable cedió. El hombre también fue arrastrado.

Alrededor de las 22:30 de la noche del miércoles fue ubicado el cuerpo de Guillermo a un costado del Río La Silla. Sin embargo en ese momento la mujer permanecía como desaparecida, por lo que elementos de Protección Civil del Estado así como del municipio de Monterrey iniciaron la búsqueda.

Las labores se reanudaron durante la madrugada y mañana del jueves, y fue hasta las 09:00 horas de este jueves cuando los equipos de rescate confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el Río La Silla a la altura del Parque Tolteca, en el municipio de Guadalupe.

El incidente se suma a otros episodios de inundaciones en Monterrey y municipios conurbados por fuertes lluvias, donde decenas de vehículos han quedado varados o han sido arrastrados por corrientes de agua.

En la colonia Burócratas Municipales, también al sur de Monterrey, al menos tres autos fueron arrastrados por el agua, aunque sin reporte de víctimas fatales.

En ese lugar trabajadores de un taller mecánico rescataron a los integrantes de una familia cuyo auto compacto también fue arrastrado por la corriente.

Protección Civil de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones ante las lluvias, exhortando a la ciudadanía a evitar el cruce de vados o calles inundadas.

Además mantienen operativos para cerrar la circulación vehicular en zonas de riesgo para prevenir tragedias.

“Seguimos en conjunto con los operativos tanto Protección Civil del Estado, como de los municipios, recuerden evitar cruzar ríos, arroyos, vados inundados y cruces de corrientes que pudieran arrastrar nuestros vehículos”, expuso Erik Cavazos, Director de la dependencia de auxilio.

Durante las próximas horas se mantiene activo el pronóstico de lluvias las cuales podrían estarse registrando incluso hasta la próxima semana.

De nuevo abren compuertas de presa la boca

Debido a las fuertes precipitaciones que se registraron durante la noche del miércoles la presa Rodrigo Gómez “La Boca”, ubicada en el municipio de Santiago, volvió a superar su nivel máximo de capacidad al reportar 107 por ciento de llenado.

La tarde de este jueves la Comisión Nacional del Agua informó que de manera preventiva se reiniciaron los trabajos de desfogue al abrir sus compuertas, ante el pronóstico de más lluvias derivado de afectaciones por el frente frío 2.

“Como medida preventiva, desde las 15:00 horas se lleva a cabo un desfogue controlado de 50 metros cúbicos en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual registra un almacenamiento del 107.68 por cientode su capacidad”, Informó la Conagua.

“Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo”, agregó.

Apenas el lunes se realizó el primer desfogue al reportar 103 por ciento de llenado, luego de las lluvias del domingo.