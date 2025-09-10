Frente frío 2 se junta con el 3: ¿En qué estados provocarán lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que dos sistemas frontales avanzan de manera paralela sobre el territorio mexicano, lo que marca el inicio de la temporada invernal.

El frente frío número 2 permanece sobre el noreste del país, donde mantiene condiciones de lluvias intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de precipitaciones fuertes en Nuevo León y Coahuila.

Se prevé que durante la noche de este 10 de septiembre se desplace hacia el norte del Golfo de México, con lo que dejará de generar efectos directos en territorio nacional.

En contraste, el frente frío número 3 ingresó por Baja California, asociado con la corriente en chorro subtropical. Este sistema está generando un descenso de temperaturas en la región, acompañado de lluvias aisladas, vientos fuertes y tolvaneras, condiciones que se extenderán hacia el noroeste del país durante las próximas horas.

El SMN advirtió que la interacción de estos frentes con otros fenómenos atmosféricos mantendrá un escenario de lluvias de diversa intensidad en gran parte de México, mientras que en el norte y noroeste comenzará a percibirse un refrescamiento del ambiente.

¿Cómo será el clima esta semana del 10 al 12 de septiembre?

La onda tropical número 31 avanza lentamente sobre el centro y sur del país, asociada con una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, lo que ha generado potencial de lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico central.

En el Golfo de México y la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, junto con el ingreso de humedad, provocará precipitaciones significativas en estados como Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Con la salida del frente frío 3, el panorama meteorológico estará dominado por sistemas tropicales, sin embargo, el SMN advirtió que se mantiene el riesgo de deslaves, inundaciones y crecida de ríos ante las lluvias previstas en las próximas horas.