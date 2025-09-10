Es momento de sacar la cobija de tigre: ¿Cuántos frentes fríos habrá en el país?

La Conagua informó sobre los frentes fríos que habrá en el país. (Foto: Cuartoscuro)

Aunque la temporada de lluvias aún no ha terminado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este miércoles que varios frentes fríos afectarán al país y que podrían extenderse hasta el otro año.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, director del Servicio Meteorológico Nacional, informó que en los últimos 75 años, las altas temperaturas en el país han disminuido.

Agregó que la temporada de frío se extenderá hasta mayo del próximo año.

¿Cuántos frentes fríos habrá en el país?

El director del Servicio Meteorológico Nacional informó que de septiembre a mayo, que dura la temporada de frentes fríos habrá al menos 48 que afectarán el país.

Explicó que la temperatura estará por arriba de la mínima y advirtió que la temporada de lluvias aún no termina, pues se espera que se extienda hasta mediados de octubre.

“Todavía octubre hay que tener cuidado porque habrá frente fríos, ciclones tropicales y lluvias”, indicó.

El funcionario detalló que en septiembre se esperan al menos cinco frentes fríos; en octubre, cinco; en noviembre, seis; y en diciembre, siete.

Para el próximo año, en enero, se prevén seis frentes fríos; en febrero, cinco; en marzo, seis; en abril, cinco; y en mayo, tres.

Actualmente, el frente frío número 3 ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

Así quedará la temporada de frentes fríos en el país. (Foto: Especial)

Habrá lluvias y frío este miércoles

El clima en México no dará tregua este miércoles. Entre frentes fríos, ondas tropicales y canales de baja presión, prácticamente todo el país sentirá los efectos del mal tiempo.

Por un lado, el frente frío número 3 llega con vientos fuertes, tolvaneras y un ligero descenso de temperaturas en Baja California, donde también se esperan lluvias aisladas.

En el noroeste, el monzón mexicano y una circulación ciclónica cerca del golfo de California traerán lluvias muy fuertes a Nayarit, Sinaloa y Durango; además de aguaceros fuertes en Sonora y Baja California Sur, y chubascos en Chihuahua.

El frente frío número 2, estacionado en el noreste, provocará lluvias intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas, además de fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila. Eso sí, se espera que al final del día este frente se desplace hacia el norte del golfo de México y deje de afectar.

El centro del país tampoco se salva: un canal de baja presión combinado con aire húmedo del Pacífico y golfo de México generará lluvias intensas en Puebla; muy fuertes en Morelos, Edomex, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y fuertes en Tlaxcala, CDMX, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

¿Qué pasó con el calor de verano?

En el sur, la onda tropical número 31 y una baja presión con potencial ciclónico provocarán tormentas intensas en Oaxaca y Guerrero. Mientras que en el sureste y la península de Yucatán, la cosa estará movida: lluvias intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; muy fuertes en Campeche y Yucatán; y fuertes en Quintana Roo.

Pese a tanta lluvia, el calor no se va: se prevén temperaturas muy altas, arriba de los 40 °C en Sonora, y ambiente caluroso en buena parte del norte, centro, Pacífico y golfo de México.