¿Se adelantó el invierno? Frente frío 2 llega con lluvias y granizadas; estos estados ‘golpeará’

En los próximos días el frente frío llegará a territorio mexicano y afectará principalmente estado del noreste. (Cuartoscuro)

El frente frío número 2 de 2025 afectará este fin de semana a México y traerá un cambio significativo en las condiciones climáticas. ¿Estás preparado para las tormentas y las bajas temperaturas?

En México, estos fenómenos son comunes durante la temporada de otoño e invierno. Provocan lluvias, vientos fuertes y, en ocasiones, granizadas, pero parecen adelantarse.

El frente frío número 2 de 2025 se prevé con mayor impacto en el noreste del país, donde los efectos serán más notorios.

¿Cuándo se espera la llegada del frente frío número 2?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 afectará al país a partir del 6 de septiembre de 2025 y permanecerá activo hasta el 8 de septiembre. Durante esos días, se espera interacción con un canal de baja presión que intensificará las precipitaciones.

¿Qué estados serán los más afectados por el frente frío número 2?

Los estados que resentirán las consecuencias más severas de este fenómeno incluyen:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

En estas regiones se anticipan lluvias intensas, vientos de hasta 60 km por hora y posibilidad de granizo. El SMN advirtió que el sábado 6 de septiembre se registrarán lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico del tiempo en el resto de México

Durante el periodo del 6 al 8 de septiembre, se estima que las lluvias en los estados mencionados estarán acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, lo que podría ocasionar inundaciones y deslizamientos de tierra.

Otras regiones del país también tendrán precipitaciones debido a la influencia de otros sistemas meteorológicos, como el Monzón Mexicano.

Pronóstico para el sábado 6:

Lluvias intensas: Durango.

Lluvias muy fuertes: Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Chubascos fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Pronóstico para el domingo 7:

Lluvias muy fuertes: Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Pese al frente frío, el SMN alertó únicamente sobre temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del domingo y del lunes en zonas serranas de Estado de México, Puebla y Durango. Aunque la recomendación es estar atento a las actualizaciones de las autoridades.