Huracán ‘Lorena’ descargará lluvias torrenciales en Baja California Sur: Sigue su camino hacia México

El huracán 'Lorena' se mueve lento hacia México, por lo que ahora se prevé que toque tierra hasta el sábado 6 de septiembre.

El huracán ‘Lorena’ se sostiene en la categoría 1 durante la mañana de este jueves 4 de septiembre, y provocará lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en una ya inundada Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el centro del huracán ‘Lorena’ está a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

‘Lorena’ se mueve a una velocidad de 13 kilómetros por hora con dirección noroeste, con rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. Debido a su lento ‘caminar’, el Meteorológico Nacional ahora proyecta que el ciclón toque tierra hasta el sábado 6 de septiembre, en lugar del viernes 5 de septiembre.

¿Dónde habrá lluvias fuertes por el huracán ‘Lorena’?

Además de las precipitaciones torrenciales en Baja California Sur, se esperan lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros en el sur de Baja California; norte y costa de Sinaloa, y oeste y sur de Sonora.

El SMN también pronostica lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Durango, y lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Chihuahua, uno de los estados más ‘castigados’ por la sequía en este 2025.

La dependencia de la Conagua pidió a la población de estos seis estados estar al pendiente de los anuncios de Protección Civil debido a que las lluvias provocarán deslaves, inundaciones y subirán el nivel de los ríos.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, los siguientes municipios de Baja California Sur están en alerta amarilla (peligro medio):

Comondú.

Mulegé.

La Paz.

Los Cabos.

Loreto.

“Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas”, añadió el Meteorológico.

¿Cuál será la trayectoria del huracán ‘Lorena’ hacia México?

La Conagua prevé que el huracán ‘Lorena’ se degrade a tormenta tropical durante el transcurso de este jueves 4 de septiembre.

El Meteorológico mantiene una zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Fe, hasta Punta Eugenia, en Baja California Sur.

Esta será la trayectoria del huracán ‘Lorena’ para los siguientes cuatro días: