Telcel, AT&T y Altán ‘ganan’ en Mundial 2026: Adquieren espectro temporal para garantizar conectividad

La medida forma parte del mecanismo contemplado en el artículo 166 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Shutterstock / Instagram).

Telcel, AT&T y Altán utilizarán espectro radioeléctrico de forma temporal de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, esto con el objetivo de garantizar el acceso a la conectividad móvil, así como evitar saturaciones en las sedes donde se concentrarán millones de aficionados durante el torneo.

“El Pleno de la CRT otorgó tres autorizaciones a operadores móviles, que se encuentran desplegando infraestructura para aprovechar el espectro y garantizar conectividad ante la alta demanda de tráfico de datos”, señaló el organismo encabezado por Norma Solano en un comunicado.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) precisó que las tres primeras empresas autorizadas para el uso temporal del espectro son Telcel, del magnate Carlos Slim; la firma de origen estadounidense AT&T y Altán Redes, la responsable de operar la Red Compartida en donde operan empresas como Bait, Iusatel, CFE Internet para Todos, Wimo Telecom y otros 150 operadores móviles más.

De acuerdo con la CRT, la autorización permitirá a los operadores ampliar capacidad de transmisión de datos y fortalecer cobertura en estadios, corredores turísticos, aeropuertos, zonas hoteleras y espacios de alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros.

“Para responder al reto de conectividad que representará la concentración masiva de personas en las sedes de la Copa Mundial FIFA 2026, la CRT aprobó descuentos por el uso temporal del espectro”, añadió el regulador de las telecomunicaciones.

La medida forma parte del mecanismo contemplado en el artículo 166 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para habilitar frecuencias temporales en escenarios excepcionales.

“Esto significa que las comunicaciones de las personas y los servicios de emergencia no se vean interrumpidos por la gran demanda de datos”, explicó la CRT.

Las bandas autorizadas temporalmente incluyen frecuencias de 600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.3 a 3.6 GHz, consideradas estratégicas para ampliar velocidad, cobertura y capacidad de conexión simultánea.

“Con estas acciones, la CRT establece reglas claras para que las compañías móviles se anticipen a patrones de demanda altamente variables y optimicen su infraestructura de redes para utilizar las bandas autorizadas por la Comisión”, concluyó el organismo.