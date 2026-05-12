Junior H vuelve a Jalisco con Tour Estadios México 2027 tras problemas legales: ‘Estamos obedeciendo la ley’

Junior H está en una nueva etapa en su carrera, con nueva gira en puerta y como promotor del concurso México Canta, que presentó al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Para el exponente de corridos tumbados viene el tour más grande de su carrera en 2027, con el cual volverá a Guadalajara (Jalisco) luego de la polémica legal que enfrentó en el estado por interpretar corridos relacionados con el narcotráfico.

“En mis inicios algunas de las historias que contaba en mis canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones (...) Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona con proyectos como Sad Boyz, que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias reales que vivimos día a día", comentó el músico en Palacio Nacional.

Durante la mañanera de Sheinbaum del 11 de mayo, agregó: “La cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla".

Junior H promueve México Canta. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Conciertos de Junior H en México: Fechas, preventa y todos los detalles

Hace unos días, el intérprete de ‘Las noches’ explicó en una rueda de prensa que prepara una gira exclusivamente en estadios, con fechas en distintas ciudades de México y Latinoamérica.

También adelantó “sorpresitas” y artistas invitados durante sus próximos conciertos. El lunes 18 de mayo dará a conocer más detalles en sus redes sociales oficiales y la venta de boletos comenzará el el 26 de mayo.

El Tour Estadios México 2027 arrancará el 8 de enero de 2027 en Ciudad de México y recorrerá al menos 11 ciudades del país.

Junior H estuvo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartorscuro.com / Moisés Pablo Nava).

El cantante señaló que este proyecto representa “el primer tour más importante” de su trayectoria: “En el regional mexicano estamos haciendo un tour solo en estadios, me siento orgulloso por ser el primero”.

Estas son las fechas anunciadas hasta el momento para la gira de Junior H en México:

8 de enero de 2027 – Ciudad de México – Recinto pendiente

10 de enero de 2027 – Morelia – Estadio Morelos

15 de enero de 2027 – Querétaro – Estadio Finsus

16 de enero de 2027 – Puebla – Estadio Hermanos Serdán

23 de enero de 2027 – Torreón – Estadio Revolución

30 de enero de 2027 – Guadalajara – Recinto pendiente

5 de febrero de 2027 – Tijuana – Estadio Caliente

6 de febrero de 2027 – Mexicali – Estadio Nido de los Águilas

11 de febrero de 2027 – Los Mochis – Estadio Chevron Park

13 de febrero de 2027 – Monterrey – Estadio Walmart Park

22 de febrero de 2027 – Saltillo – Estadio Francisco I. Madero

Conferencia de prensa con el cantante Junior H, presentado su Tour Estadios México 2027. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Los problemas legales de Junior H en Jalisco

La relación de Junior H con las autoridades de Jalisco se tensó desde 2025, cuando el cantante fue investigado por presunta apología del delito tras interpretar el tema ‘El Azul’ –el cual hace referencia al capo Juan José Esparragoza Moreno– durante un concierto en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

El artista —cuyo nombre es Antonio Herrera Pérez— compareció ante el Ministerio Público luego de que se abrió una carpeta de investigación por la interpretación de canciones que hacen referencia a personajes del narcotráfico.

Las autoridades señalaron que el artículo 142 del Código Penal estatal contempla sanciones de uno a seis meses de prisión para quien haga públicamente apología del delito, siempre que el acto no derive en la ejecución de un crimen.

Junior H recibió una multa de 33 mil pesos y autoridades municipales informaron que no podría volver a presentarse en Zapopan tras incumplir restricciones relacionadas con narcocorridos en espectáculos públicos.

El pasado marzo, durante el festival South by Southwest en Austin, Texas, el músico consideró que el género regional mexicano enfrentaba una persecución institucional: “No podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros”.

La nueva etapa musical de Junior H

Ahora, rumbo a su regreso a Guadalajara para 2027, Junior H aseguró que seguirá los lineamientos establecidos en cada ciudad donde se presente. “Estamos obedeciendo a la ley”, dijo al ser cuestionado sobre las restricciones relacionadas con corridos.

El cantante también señaló que respeta la manera en que otros artistas enfrentan las regulaciones sobre este tipo de música y evitó confrontar las medidas implementadas por gobiernos estatales.

Su postura contrasta con declaraciones que hizo en 2023, cuando criticó la prohibición de corridos. En aquel momento afirmó que le parecía “una pérdida de tiempo” prohibir este tipo de canciones y cuestionó por qué solo el regional mexicano era objeto de restricciones.

Sobre el tema de las adicciones, Junior H aseguró que no promueve el consumo de sustancias ni de alcohol, aunque reconoció que ocasionalmente toma bebidas alcohólicas “moderadamente”.

El cantante también destacó el papel de su madre en su carrera y dijo que heredó de ella “la sensibilidad” que hoy intenta reflejar en su música.

“Somos un ejemplo para los niños y para todas las personas, para los fans, especialmente. Nosotros estamos aquí por ellos, siempre hay que dar una buena imagen. De verdad mis amigos y mi familia son testigos de la persona que soy, fuera y dentro de los escenarios soy la misma persona”, agregó.

Con información de Quadratín.