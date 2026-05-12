Esta fue la ruta de Fernando ‘N’, sobrino del secretario de la Marina de AMLO, para llegar a Argentina

Fernando ‘N’: la ruta secreta que siguió para huir de México y caer en Buenos Aires. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock / SSPC)

En el centro del entramado de la red de contrabando de combustible más grande en la historia del país están Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’, sobrinos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Roberto se encuentra detenido y encarcelado en una prisión mexicana, mientras que Fernando ‘N’ logró llegar hasta Argentina, pero tras meses de fuga fue detenido.

Recientemente se informó que un excontralmirante de la Secretaría de Marina fue trasladado a un penal, donde permanecerá mientras se resuelve su posible deportación o extradición.

Pasaron más de 15 días desde su detención, el 23 de abril, y hasta el momento no se conocen todos los detalles sobre cómo Fernando ‘N’ logró burlar a las autoridades. Solo se sabe que ingresó a Argentina con documentación falsa y que utilizó un pasaporte con el nombre “Luis Lemus”. Al respecto, Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, reconstruyó cuál fue la ruta de escape del exfuncionario.

¿Cómo llegó Fernando ‘N’ a Argentina y por qué no fue deportado?

Luego de quedar al descubierto la red de huachicol fiscal que presuntamente lideraba Fernando ‘N’ y su hermano, el primero decidió fugarse del país con el objetivo de ‘comprar tiempo’ para llegar a un acuerdo de colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos y ofrecer información sobre quienes participaban en la red, según Riva Palacio.

Supuestamente, Fernando ‘N’ salió de su escondite en México y viajó por carretera hasta la frontera con Guatemala. En ese punto estratégico ya lo aguardaban con una identidad falsa. Utilizó un pasaporte guatemalteco a nombre de “Luis Lemus Ramos”, con “apellidos que son bastante comunes en dicho país”.

Una vez con sus documentos apócrifos, cruzó la frontera por tierra y viajó sin detenerse hasta llegar a la capital guatemalteca. Desde ahí, en una maniobra para cubrir sus huellas, tomó un vuelo hacia Bogotá, Colombia, con apoyo de las buenas relaciones diplomáticas entre los gobiernos guatemalteco y colombiano.

Finalmente, desde Bogotá abordó su último vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, apuntó Riva Palacio en su columna titulada ‘Un cabo suelto en Buenos Aires’.

Sostiene que el motivo por el que Fernando ‘N’ decidió llegar a Argentina no fue coincidencia, ya que el gobierno de Javier Milei es cercano a Donald Trump y desde ahí podrían garantizar comunicación con agencias estadounidenses.

Actualmente, el delito de uso de pasaporte falso en Argentina sirvió como estrategia legal para frenar su extradición a México, dejándolo en Buenos Aires, aportando datos de inteligencia y más cerca del asilo estadounidense que de una cárcel mexicana, precisó Raymundo Riva Palacio.