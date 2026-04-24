Captura de Fernando ‘N’: ¿Cuál fue su ruta de escape de México hasta Argentina?

La FGR señala a Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto, de ser líderes de una red criminal que, durante alrededor de cinco años, se dedicó al delito de huachicol fiscal. (Fotoarte El Financiero).

En Argentina fue detenido Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, vinculado al huachicol de combustible en nuestro país.

En un video, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, dio detalles de la ruta del mexicano para llegar a Argentina.

Monteoliva dijo que Farías Laguna ingresó a su país con una identidad falsa y procedente de Colombia. Además, se identificó con un pasaporte de Guatemala.

“Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante. Está detenido y va a ser extraditado”, sentenció la funcionaria argentina.

El exmando naval, de 48 años, tenía una ficha roja de búsqueda y captura de Interpol, solicitada por México.

En tanto, la Secretaría de Marina celebró el arresto. En un comunicado, la institución aseguró que en la Marina “la ley es para todos”, y explicó que fue gracias a las labores coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que lograron detener al hombre, que es sobrino político de Rafael Ojeda, extitular de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Como resultado de meses de trabajo coordinado, intercambio de información y seguimientos conjunto entre autoridades internacionales, tales como de Argentina y Estados Unidos; se informa que el día de hoy fue detenido en territorio argentino Fernando ‘N’, quien contaba con ficha roja emitida por la Interpol”, se lee en el comunicado.

¿De qué se le acusa a Fernando Farías Laguna?

La FGR señala a Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto, que ya está preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano, de ser líderes de una red criminal que, durante alrededor de cinco años, se dedicó al delito de huachicol fiscal.

Los funcionarios de la Semar introdujeron por las aduanas marítimas de nuestro país y de manera ilegal, millones de litros de combustibles, hidrocarburos y/o petrolíferos que trasladaban en buque-tanques procedentes de Estados Unidos.

La red criminal simulaba revisiones a los contenedores, a los cuales ponían etiquetado falso.

Los hidrocarburos eran distribuidos para su venta al menudeo en México. Con ello esta red criminal, en la que participaban elementos de las Fuerzas Armadas, civiles y empresarios,logró ingresos ilícitos millonarios.