Caso huachicol fiscal: ¿De qué acusan al contralmirante y sobrino del exsecretario de Marina con AMLO?

Fernando ‘N’ era requerido por México al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El Gabinete de Seguridad asestó un nuevo golpe en el caso de huachicol fiscal tras la detención en Argentina de Fernando ‘N’, contralmirante y sobrino del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Durán, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido contaba con ficha roja de Interpol y una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La captura se realizó en coordinación con autoridades argentinas, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Al momento de su arresto, portaba un pasaporte guatemalteco falso.

Fernando ‘N’ será extraditado a México mediante mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional.

¿De qué acusan a Fernando ‘N’, sobrino del extitular de la Marina?

De acuerdo con Harfuch, Fernando ‘N’ era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos a través del esquema conocido como huachicol fiscal.

Este mecanismo consiste en la importación irregular de combustibles a través de prácticas como la subvaluación, la facturación falsa o la triangulación de importaciones para evadir impuestos, lo que impacta directamente las finanzas públicas.

Fernando ‘N’ tenía programado presentarse a una audiencia ante las autoridades por el caso de huachicol fiscal en noviembre de 2025, pero el contraalmirante no llegó al penal del Altiplano. Antes, logró evitar su detención tras pagar una fianza de 49 mil pesos.

El vicealmirante Manuel ‘N’, hermano del detenido y sobrino de Rafael Ojeda Durán, también fue aprehendido el 2 de septiembre de 2025, señalado de ser formar parte de la estructura de mando en la red criminal dedicada al huachicol fiscal en Tamaulipas.

Huachicol fiscal en México: los detenidos e involucrados

La detención de Fernando ‘N’ se suma a una serie de acciones del Gobierno Federal contra el robo de combustible.

En 2025, autoridades federales llevaron a cabo un operativo contra el huachicoleo en el centro del país, que dejó un saldo de 14 personas detenidas, entre ellos empresarios, exfuncionarios de aduanas y marinos activos y retirados.

El caso se remonta al hallazgo del buque Challenge Procyan, detectado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico con 10 millones de litros de diésel que ingresaron de forma ilegal al país.

“El actuar aislado de unos cuantos no representa el de esta honorable institución”, afirmó entonces Omar García Harfuch al deslindar al secretario Rafael Ojeda Durán de las conductas atribuidas a sus familiares y defender la labor de la Armada de México.