¡Primer silbatazo del Mundial! Wilton Sampaio es el árbitro de la inauguración México vs. Sudáfrica

El árbitro de Conmebol Wilton Sampaio pitará el partido inaugural del Mundial 2026 México vs. Sudáfrica. Estará acompañado por dos asistentes igualmente brasileños, Bruno Pires y Bruno Boschilia.

El cuarto oficial será el paraguayo Juan Gabriel Benitez, mientras que Eduardo Cardozo (Paraguay), Nicolas Gallo (Colombia), Juan Lara (Chile) y Jerome Brisard (Francia) estarán a cargo del VAR.

El partido del próximo jueves se jugará en el Estadio Ciudad de México frente a más de 87,000 aficionados, con una ceremonia previa en donde se presentarán Shakira y otros artistas de renombre.

¿Quién es Wilton Sampaio, experimentado árbitro de Conmebol?

Nacido en Teresina de Goiás, Brasil, Sampaio es un muy experimentado árbitro con experiencia en competencias como Copa Libertadores y, recientemente, Mundial de Clubes.

Con referencia a la competencia ganada por Chelsea, el brasileño pitó el juego clasificatorio que perdió el América (2-1) ante LAFC, y posteriormente impartió justicia en el Rayados vs. Inter de Milán en fase de grupos.