Adiós, Azteca-Banorte; hola, Estadio Ciudad de México: FIFA recibe instalaciones remodeladas y con WiFi gratis

La remodelación del Estadio Ciudad de México incluyó nuevas pantallas, sistema de audio, conectividad WiFi y renovación de la cancha. (Foto: Cuartoscuro.com).

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 entró en una nueva etapa este 14 de mayo con la entrega formal del Estadio Banorte a la FIFA, organismo que operará el inmueble durante la Copa del Mundo y que, además, determinó que el recinto será conocido como 'Estadio Ciudad de México‘ durante el torneo.

A menos de un mes del partido inaugural del Mundial 2026, el estadio ubicado en la capital mexicana concluyó un proceso de remodelación de 18 meses y quedó listo para albergar cinco encuentros mundialistas. Entre ellos destaca el partido inaugural del próximo 11 de junio, con el que el inmueble se convertirá en el único estadio en la historia en recibir tres inauguraciones de un Mundial.

El Azteca-Banorte se llamará Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

En un comunicado difundido por Controladora Deportiva Águilas, se confirmó que la entrega del inmueble a FIFA se realizó “de manera satisfactoria” luego de los trabajos de remodelación.

“Hoy, luego de 18 meses de remodelación, tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a FIFA del Estadio Banorte, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA”, señaló el documento.

El Estadio Banorte fue entregado oficialmente a FIFA y durante el Mundial 2026 será identificado como Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro.com). (Tomás Pérez de la Cruz)

“El Estadio, a partir de ahora y durante la Copa Mundial 2026, será conocido como ‘Estadio Ciudad de México’, por disposición de FIFA”, informó el comunicado.

También se precisó que, tras concretarse la transferencia operativa, toda la comunicación relacionada con el estadio quedará bajo control de FIFA y de sus plataformas oficiales.

Así quedó la remodelación del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con Controladora Deportiva Águilas, la renovación incluyó modificaciones tecnológicas, mejoras de infraestructura y adecuaciones para la experiencia de los aficionados que acudirán a los partidos del Mundial 2026.

Entre los cambios destaca la renovación de la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, además de mecanismos de succión de agua e inyección de aire.

El recinto también incorporó nuevos espacios de esparcimiento y zonas hospitality que abarcan más de 12 mil metros cuadrados.

El inmueble que albergó los Mundiales de 1970 y 1986 recibirá cinco partidos durante la Copa del Mundo 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Tomás Pérez de la Cruz)

En materia tecnológica, el estadio instaló más de 300 bocinas nuevas como parte de su sistema de audio, además de dos nuevas pantallas gigantes y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED distribuidas en el interior y exterior del inmueble.

La conectividad fue otro de los puntos reforzados para la Copa del Mundo. Según el comunicado, se colocaron 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi para ofrecer internet gratuito a los asistentes.

“Para el Estadio Banorte y todos los que trabajan en Controladora Deportiva Águilas es motivo de enorme orgullo formar parte de este momento histórico para México y para el futbol mundial”, agrega el mensaje.

El Estadio Azteca y su historia en los Mundiales

El ahora denominado Estadio Ciudad de México llegará al Mundial 2026 con una historia que lo convirtió en uno de los escenarios más reconocidos del futbol internacional.

El inmueble, que cumplirá 60 años el próximo 29 de mayo, fue sede de las finales de los Mundiales de 1970 y 1986. En ese recinto, Pelé levantó la Copa Jules Rimet con Brasil en 1970 y Diego Armando Maradona conquistó la Copa FIFA con Argentina en 1986.

Para la edición de 2026 ya no albergará la final del torneo, pero sí recibirá tres partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos.

El estadio también quedó ligado a momentos históricos del reglamento del futbol. En el partido inaugural del Mundial de 1970 entre México y la Unión Soviética apareció por primera vez la tarjeta amarilla en una Copa del Mundo.

El mediocampista soviético Kakhi Asatiani se convirtió en el primer futbolista amonestado en la historia de los Mundiales, luego de una falta sancionada por el árbitro alemán Kurt Tschenscher.

Ese mismo encuentro también registró la primera sustitución en la historia de la Copa del Mundo. El jugador soviético Viktor Serebryanikov dejó su lugar a Anatoly Puzach al inicio del segundo tiempo.

El histórico recinto se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel / ARCHIVO).

Los conciertos y eventos históricos del Estadio Azteca

Además del futbol, el estadio fue escenario de distintos eventos deportivos, religiosos y musicales a lo largo de seis décadas.

En 1993, Michael Jackson reunió a cerca de 500 mil personas durante cinco conciertos de la gira Dangerous World Tour. Ese mismo año, el boxeador mexicano Julio César Chávez protagonizó una función ante 132 mil aficionados frente a Greg Haugen.

El inmueble también recibió al Papa Juan Pablo II en enero de 1999 ante más de 100 mil fieles.

La relevancia cultural del estadio incluso quedó reflejada en la música. En 2004, Andrés Calamaro lanzó junto al compositor Marcelo Scornik la canción Estadio Azteca, inspirada en el impacto que le generó conocer el inmueble.

“Cuando era niño y conocí el estadio Azteca me quedé de duro, me aplastó ver al gigante. De grande, me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes”, canta el músico argentino en el tema.

El recinto también guarda otras historias poco comunes, como el hallazgo de un fósil de mamut durante su construcción sobre piedra volcánica del extinto volcán Xitle.

Ahora, con la entrega formal a FIFA y bajo el nombre temporal de Estadio Ciudad de México, el inmueble se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia durante el Mundial 2026.

Con información de EFE.