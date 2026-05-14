VIDEO: ¡Cocaína flotaba en mar de Huatulco! Así encontró la Marina bultos de droga en puerto de Oaxaca

‘Bien forrados los paquetes van’... Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, aseguraron 13 bultos tipo ladrillo y uno más con cocaína, los cuales flotaban en el mar de Huatulco, frente a las costas de Oaxaca.

De acuerdo con la Semar, durante las operaciones de vigilancia naval en aguas del Pacífico mexicano, personal de la Armada detectó varios paquetes flotando en el mar. Al inspeccionarlos, encontraron en su interior una sustancia con características similares a la cocaína.

La droga asegurada fue trasladada al puerto de Huatulco, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que realizará las investigaciones y determinará el peso oficial del cargamento.

Este decomiso, destacó, se suma a las 65.5 toneladas de presunta droga aseguradas en altamar durante la administración de Claudia Sheinbaum.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia marítima y labores de Guardia Costera realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco.

México incauta 26 bultos de cocaína y detiene a 2 extranjeros en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) incautó el pasado 9 de mayo una embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a las costas de Guerrero, y arrestó a dos extranjeros tras una persecución en el mar.

Con esta acción suman 89 bultos de droga asegurados en cuatro operaciones marítimas en una semana.

Agentes de la Guardia Costera aseguraron en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, una embarcación menor con tres motores fuera de borda, arrestaron a dos personas extranjeras, de las que no se precisó su nacionalidad, y decomisó 26 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Esto, tras labores de investigación que permitieron ubicar a la citada embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, estado de Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, en el mismo estado.

Con ellos, los agentes navales lograron el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en el mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada.

Con información de EFE