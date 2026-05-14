Ruth González, esposa del ‘góber’ de SLP, será candidata… pese a que el Verde se dice vs. el nepotismo

Ruth González Silva se perfila para ser candidata de la alianza del Pardito Verde y Morena a la gubernatura de San Luis Potosí.

De cara a las elecciones 2027 en México, todo indica que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, sí será la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí, pese a que el PVEM dice estar en contra del nepotismo.

Así lo dio a conocer Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, a través de una publicación en sus redes sociales, en las que rechazo que la posible designación de la candidatura sea un caso de nepotismo.

“Hoy, las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth Gonzalez cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado. Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerase nepotismo por que ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP”, escribió Karen Castrejón en X.

La también senadora Castrejón destacó que el Partido Verde está en contra del nepotismo, pero entendido como otorgar cargos dentro de la administración pública a familiares.

“Quiero ser clara: en el Partido Verde estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, señaló.

Partido Verde va con Morena para las elecciones en San Luis Potosí

Karen Castrejón afirmó que la alianza del Partido Verde con Morena también implica aceptar que los candidatos sean definidos mediante el método de la encuesta.

“Ayer expresamos en conferencia de prensa que el PVEM quiere ir en alianza con MORENA y el PT, y estamos a favor de elegir a los mejores perfiles mediante encuesta”, dijo la senadora.

Tras las publicaciones de Karen Castrejón en su cuenta de X, la senadora Ruth González Silva no se ha pronunciado sobre su destape.

La publicación de Karen Castrejón se realizó luego de que el Partido Verde dobló a Morena con la reforma que prohíbe ser candidatos a familiares de gobernadores en turno.

Aunque la iniciativa presidencial quería poner ese candado a partid de las elecciones 2027 en México, los del Partido Verde condicionaron su voto y lograron que se cambiara a 2030, a fin de que la senadora Ruth González Silva no esté impedida de participar en la sucesión de su esposo.

Manuel Velasco, coordinador del PVEM, también ha anunciado que alista una iniciativa para prohibir que exista nepotismo en los cargos de la administración pública, pues en el propio gobierno federal los morenistas colocan a sus familiares.

¿Quién es Ruth González Silva, posible candidata a SLP?

Actualmente, Ruth Miriam González Silva se desempeña como senadora del Partido Verde en la LXVI Legislatura, que va del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027.

Nacida el 6 de agosto de 1986, Ruth González Silva es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y está casada con el gobernador Ricardo Gallardo. Su trayectoria profesional incluye cargos como: presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí y presidenta del DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Como líder del DIF municipal y estatal, Ruth González Silva impulsó programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

En su perfil de Ruth González Silva en el sitio de candidaturas del INE, la actual senadora se describe como una personas que “ha entregado su vida a proyectos, iniciativas y labores de asistencia social en el ámbito municipal y estatal”.