¡Aguas, ahí viene el SAT! Hacienda pondrá bajo la lupa a 550 mil empresas que no pagan impuestos

México aún se mantiene por debajo de la media internacional en recaudación tributaria como proporción del PIB. (Foto: Shutterstock)

El 60 por ciento de las empresas registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no pagan impuestos, pese a estar constituidas formalmente, por lo que ahí existe el principal margen para elevar la recaudación sin crear nuevos gravámenes ni aumentar tasas, afirmó Carlos Lerma Cotera.

Al participar en la Cátedra SHCP 2026 de la Facultad de Economía de la UNAM, precisó que actualmente existen alrededor de 900 mil empresas —personas morales— registradas en el país, pero únicamente unas 350 mil cumplen con el pago de contribuciones, lo que implica que cerca de 550 mil compañías permanecen fuera de la base efectiva de recaudación.

“Todavía tenemos un rango importante de empresas que no pagan y que de alguna forma tenemos que invitarlos a que paguen”, enfatizó durante su ponencia Perspectiva de la Política Fiscal para México en 2026.

El funcionario recalcó que mientras no se agote el potencial de ampliar la base tributaria, el gobierno federal no contempla impulsar una reforma para aumentar impuestos.

“No podemos pensar en una reforma de incremento de impuestos; es un compromiso y una instrucción de la presidenta”, señaló.

Lerma agregó que el aumento en la recaudación tributaria de los últimos años ha descansado principalmente en medidas de fiscalización y combate a la evasión, más que en la creación de nuevos impuestos.

En ese contexto, destacó que la recaudación tributaria pasó de representar 12.7 por ciento del PIB en 2018 a 15.2 por ciento en 2025 y que para 2026 se proyecta un nivel de 15.6 por ciento.

¿Cómo está la recaudación tributaria en México?

Reconoció que México aún se mantiene por debajo de la media internacional en recaudación tributaria como proporción del PIB; sin embargo, sostuvo que el país mantiene una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 gracias a una mayor eficiencia recaudatoria.

Indicó que México se encuentra prácticamente en línea con el promedio de América Latina, de 15.3 por ciento del PIB, aunque todavía por debajo del promedio de los países de la OCDE, cercano a 20 por ciento.

El subsecretario sostuvo que la estrategia del gobierno federal se centra en fortalecer los ingresos públicos mediante la ampliación de la base tributaria, la simplificación administrativa y el combate a la evasión fiscal, sin recurrir a nuevos gravámenes.

Explicó que la política recaudatoria busca incrementar el cumplimiento tributario y reducir la informalidad, particularmente entre pequeñas y medianas empresas (Pymes), sector que concentra la mayor generación de empleo en el país.

¿Cómo ayuda el SAT a las empresas?

Actualmente, dijo, 54 por ciento de las empresas en México operan en la informalidad y, pese a representar una proporción significativa de las unidades económicas, apenas generan alrededor de 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja bajos niveles de productividad.

“Muchas veces pensamos que el estado de informalidad nos va a ahorrar impuestos, pero esos ahorros son mucho más caros que los beneficios que puede tener la formalidad”, indicó.

Como parte de la estrategia de incorporación fiscal, Hacienda impulsa esquemas simplificados como el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), dirigido principalmente a pequeños negocios y contribuyentes con baja capacidad administrativa.

De acuerdo con Lerma, bajo este esquema algunas empresas llegan a pagar tasas de hasta 2.5 por ciento sobre ingresos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y reducir costos de formalización.

“Sabemos que un pequeño empresario no tiene la capacidad administrativa para llevar una contabilidad compleja. Estos programas simplificados buscan precisamente eso”, explicó.

La Secretaría de Hacienda proyecta para 2026 ingresos presupuestarios del sector público por 8 billones 721 mil millones de pesos, monto que representa un incremento de 492 mil millones respecto al año previo y un crecimiento real cercano a 2 por ciento sin necesidad de una reforma fiscal, puntualizó.