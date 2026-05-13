¿Qué pasa con las devoluciones del SAT? Alertan por falla que mantiene ‘atorados’ los saldos a favor

TaxDown alertó que casi la mitad de quienes tuvieron saldo a favor aún espera la devolución de impuestos del SAT.

Preocupa que 3 millones 352 mil 161 contribuyentes todavía no reciben su devolución de impuestos por parte del SAT, lo que representa el 42.4 por ciento de quienes resultaron con saldo a favor, aseguró la firma de asesoría fiscal TaxDown.

Refirió que el propio SAT informó que 7 millones 903 mil 206 personas que declararon resultaron con saldo a favor, pero únicamente a 4 millones 551 mil 45 de ellas les ha regresado sus impuestos.

“Datos internos de TaxDown, cotejados con despachos contables y fiscalistas, muestran que en el 50 por ciento de los casos de personas a quienes no se les han devuelto sus impuestos, el SAT argumentó que presentaron ‘inconsistencia en cuenta CLABE’”, puntualizó.

Se trata de un porcentaje sin precedente de esta inconsistencia. De 2024 a 2026, este estatus se ha incrementado 39.4 veces.

“Del total de los usuarios de la consulta de TaxDown, al menos el 50 por ciento estuvo en este estatus y el 33 por ciento permanece en él, por lo que no han podido recibir el pago de su devolución”, subrayó.

¿Por qué el SAT no me ha devuelto mi saldo a favor?

Cabe resaltar que el 100 por ciento de los casos revisados cumple con los requisitos de contar con la cuenta CLABE y RFC a su nombre, y de que su cuenta se encuentre activa, por lo que no deberían presentar esta inconsistencia, advirtió.

“Son especialmente preocupantes los casos de contribuyentes que recibieron su pago en la misma cuenta CLABE el año pasado y que este año presentan una inconsistencia, sin haberla modificado y estando activa”, enfatizó.

Del total de los casos que presentaron la misma cuenta CLABE durante dos años consecutivos y recibieron su pago sin problemas el año pasado, al 55.42 por ciento les apareció como inconsistente este año.

Es de destacar que este error sucede en igual medida para todos los bancos y neobancos, tanto en cuentas antiguas como recientes, y que no se corrige conforme pasa el tiempo, ya que persiste en un alto porcentaje independientemente de que la declaración se haya realizado en la primera, segunda, tercera o cuarta semana de abril.

“En TaxDown estimamos que existen al menos 1.5 millones de usuarios que no han podido recibir una devolución promedio de 7 mil pesos este año debido a este estatus de inconsistencia, que parece deberse a un error en el sistema del SAT por su inusual pico y prevalencia respecto de años previos”, abundó.

TaxDown exige al SAT corregir fallas por cuentas CLABE inconsistentes

La firma solicitó a la autoridad tributaria resolver este estatus en el sistema de las personas que aún presentan “inconsistencia en cuenta CLABE”, a pesar de tener la cuenta a su nombre, con su RFC y activa.

También demandó clarificar y dar certeza jurídica sobre cuáles son los criterios y compulsas internas e interinstitucionales que realizan las autoridades durante el proceso para evitar, en los próximos años, aparecer con una cuenta inconsistente.