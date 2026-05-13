Aeroméxico renueva sus Salones Premier en el AICM

El día de hoy Aeroméxico presentó la renovación de sus Salones Premier Internacional y Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, espacios que buscan transformar la estancia de los pasajeros antes de abordar a través de diseño contemporáneo, gastronomía, confort y arte mexicano.

Salón Premier Internacional

Diseñado por la firma global de arquitectura Gensler, fue concebido como un espacio inspirado en la esencia del México contemporáneo.

Con una superficie de mil 230 metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 206 personas, el lounge toma como referencia a Xochimilco para generar una atmósfera enfocada en la calma y la desconexión.

Salón Premier Nacional

También ubicado en el AICM, cuenta con una superficie de mil 88 metros cuadrados, capacidad para 187 pasajeros y una propuesta visual inspirada en las luces de la Ciudad de México.

Durante la presentación del proyecto participaron Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico; Eduardo Ramos, socio director de Gensler, y José Esparza Chong Cuy, curador de arte encargado de integrar la colección artística de ambos salones.

“Estamos muy emocionados de abrir las puertas de nuestro nuevo Salón Premier Internacional, un oasis para el descanso y la desconexión, el cual combina la modernidad con la hospitalidad que tanto caracteriza a nuestro país”, afirmó Andrés Castañeda.

Agregó que tanto el salón internacional como el nacional buscan “elevar la experiencia premium” de la aerolínea mediante una propuesta enfocada en el servicio, la exclusividad y el confort.

Gastronomía, mixología y espacios para trabajar

Entre las principales amenidades destacan las zonas gastronómicas, que integran una oferta culinaria mexicana e internacional desarrollada por Less Croissants, con opciones de buffet y menú a la carta. Los espacios también cuentan con bares especializados y una oferta de mixología diseñada para reforzar la experiencia premium.

En el caso del Salón Premier Internacional, uno de los elementos distintivos será “La mesa del chef”, un concepto rotativo que presentará menús exclusivos creados por chefs de talla internacional.

Los salones incluyen además áreas de relajación con mobiliario ergonómico, espacios privados para trabajar, cabinas para llamadas y videoconferencias, pantallas informativas sobre vuelos y zonas seguras para el resguardo de equipaje. También incorporan baños inclusivos y una modalidad de acceso self-service a través de la aplicación de Aeroméxico.

Salón Premier Aeroméxico

El arte como parte de la experiencia

Uno de los elementos centrales del proyecto es la integración de arte mexicano contemporáneo. Bajo la curaduría de José Esparza Chong Cuy, los espacios reúnen obras de artistas y artesanos nacionales que buscan representar distintas visiones del país.

La colección incluye piezas de figuras como Graciela Iturbide, Miguel Fernández de Castro y Abraham González Pacheco.

“Con estos espacios buscamos compartir un mensaje de lo que México representa a través del arte, creando un entorno que no solo sirve como punto de tránsito, sino también como un lugar de reflexión y diplomacia cultural”, señaló Esparza Chong Cuy.

La renovación de los Salones Premier forma parte de la estrategia de Aeroméxico para fortalecer su propuesta de valor en el segmento premium y responder a una tendencia creciente dentro de la industria aérea: convertir los aeropuertos en espacios de experiencia y permanencia, más allá de la función tradicional de tránsito.