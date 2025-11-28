Nuevos bancos en México: ¿Cuáles pelearán por ‘atraer’ a la clase media?

Se avecina una arremetida digital contra los bancos de México, ya que las empresas financieras en línea con licencias bancarias recién obtenidas buscan despojar a los clientes de clase media con sus codiciados depósitos de nómina.

Revolut comenzó un lanzamiento suave este mes, mientras que se espera que Banco Plata comience a operar en la primera mitad del próximo año. La brasileña Nu apunta a convertirse en un banco a finales de 2026 y la rama fintech de MercadoLibre, Mercado Pago, espera la aprobación de los reguladores.

La startup mexicana Klar tomó una ruta más rápida, organizando la compra de la unidad digital Bineo de Grupo Financiero Banorte para adquirir su licencia directa.

Juntos, están sacudiendo uno de los mercados financieros más competitivos de América Latina y presionando a los prestamistas más grandes de México, BBVA, Banco Santander y Banorte, para que se modernicen y reduzcan las comisiones.

Sin duda, el rápido crecimiento de Nubank y Revolut los ha convertido en gigantes financieros en otros lugares, pero México no será dinero fácil para los recién llegados. Se enfrentarán a reguladores más estrictos, una infraestructura más pobre y una feroz competencia de los gigantes bancarios convencionales y las fintech locales, lo que apunta a una lucha contundente por delante.

“El capítulo más emocionante de la historia de la banca digital a nivel mundial se escribirá aquí en México en los próximos años, con la transformación de los actores tradicionales y la llegada de los atacantes digitales”, declaró Juan Miguel Guerra, director ejecutivo de la operación mexicana de Revolut, en una entrevista. Tendrán la misma oportunidad, añadió Guerra, “pero, como es tendencia en los productos digitales, el ganador se lleva la victoria”.

Revolut planea abrir sus servicios a una gama más amplia de clientes en los próximos meses.

Mexicanos son atraídos por fintech como Nu y Revolut

Las fintechs han atraído durante años a los mexicanos que no tienen acceso a bancos ni crédito. Ahora se dirigen a clientes que se encuentran en sectores más consolidados de la economía, pero que aún no reciben la atención de los prestamistas tradicionales.

Lo hacen con una estrategia de marketing intensa y atacando las cuentas de nómina, donde se depositan automáticamente los cheques de pago. Estas cuentas, disponibles solo para bancos regulados, se consideran la joya de la corona de la banca minorista, ya que alimentan productos de crédito, ahorro e inversión.

Los bancos digitales apuestan por la creciente clase media mexicana, experta en tecnología, como Mitzi Martínez. Esta residente de 31 años de la Ciudad de México abrió una cuenta en Nubank hace año y medio, sumándola a sus dos cuentas bancarias existentes para ahorrar e invertir parte de su sueldo.

“Abrí Nubank porque facilitaba mucho la inversión”, dijo Martínez. “Era realmente fácil: generar rentabilidad con tu dinero manteniéndolo ahí, todo en un solo sistema”. Para algunos neófitos en tecnología financiera, comentó: “La gama de servicios a veces puede ser abrumadora, y quizás no siempre tenemos la información para saber cuál es la mejor opción. En cambio, simplemente optamos por la que mejor se vende”.

Finnovista, una firma de capital de riesgo especializada en empresas de tecnología financiera, estima que hay más de 1000 proveedores en línea en México. No existe una estimación pública confiable de su valor ni de cuántos activos poseen, pero el sector crece a un ritmo cercano al 20 por ciento anual, según la Asociación Mexicana de Tecnología Financiera.

Entre todas las entidades financieras, el número de cuentas de depósito ascendió a 162.6 millones al cierre de 2023, con un saldo promedio de 48,672 pesos mexicanos (aproximadamente $2,650 dólares), frente a los aproximadamente 126 millones de cuentas de 2020, según informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Alrededor del 70 por ciento de estas cuentas se encuentran en bancos comerciales, y el resto en entidades de desarrollo locales y fintechs.

Este tipo de cifras ha atraído a empresas como Revolut, con sede en Londres y una de las startups más valiosas de Europa, que eligió a México como su primer mercado con licencia completa en Latinoamérica. Plata, liderada por el exejecutivo de Tinkoff Bank, Neri Tollardo, obtuvo la aprobación de una licencia bancaria en diciembre y planea añadir productos de débito y nómina.

La argentina Ualá compró ABC Capital, con sede en Monterrey, en 2021, y Kapital, con sede en México, compró Banco Autofin en 2023. Ambas operaciones les permitieron a ambas eludir el lento y complejo proceso de solicitar desde cero. México solo cuenta con 52 licencias bancarias activas, y obtener una puede llevar mucho tiempo: Ualá necesitó aproximadamente dos años para obtener una, mientras que Revolut tardó unos tres años en obtener la aprobación.

“El proceso regulatorio es largo, lento y costoso”, afirmó Gustavo Méndez, Líder de Servicios Financieros de Deloitte Latam. “Por otro lado, es más seguro tanto para la empresa como para el consumidor”, añadió, ya que el resultado suele ser una institución más sólida.

Nu apuesta por convertirse en banco en México

México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, ofrece un marcado contraste con Brasil, el caso de éxito de las fintech en la región. Allí, prestamistas digitales como Nubank prosperaron gracias a normas más flexibles que les permitieron ofrecer tarjetas de crédito, pagos y algunos tipos de cuentas sin licencias completas. Esto contribuyó a impulsar la inclusión financiera en Brasil del 68 por ciento en 2014 al 84 por ciento en 2021, según datos del Banco Mundial.

En contraste, el acceso a los servicios financieros en México sigue siendo profundamente desigual. En el noreste del país, más próspero, alrededor del 85 por ciento de los residentes tienen una cuenta bancaria, en comparación con solo el 68 por ciento en los estados sureños de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, según un estudio de NTT Data.

Nubank, ahora el prestamista digital más grande de América Latina, obtuvo su aprobación preliminar para México en abril y está esperando una segunda luz verde para comenzar a operar como banco. El cambio le dará a Nu la oportunidad de construir vínculos más confiables y rentables con sus clientes que solo con tarjetas de crédito, donde las pérdidas tienden a ser mayores.

“Convertirnos en un banco en México es un paso natural en nuestra estrategia a largo plazo”, dijo Armando Herrera, director ejecutivo de la operación mexicana de Nu, en un comunicado. “México es un pilar clave de nuestra estrategia global, siendo uno de los mercados más dinámicos con el mayor potencial para la inclusión financiera en la región”.

En la práctica, la inclusión significa persuadir a los consumidores a adoptar préstamos de nómina en lugar de tarjetas de crédito, que pueden ser más propensas al impago.

En México, las tarjetas no se utilizan simplemente como una herramienta de pago; a menudo son un recurso para obtener préstamos, dijo Gilberto García, director de inteligencia en la firma de asesoría Miranda Partners.

Este riesgo es visible en los datos regulatorios informados en septiembre, con préstamos morosos ajustados en algunos de los mayores emisores de tarjetas fintech que superan con creces los promedios del sector bancario: alrededor del 21 por ciento en Nu y el 31 por ciento en Klar.

Bancos tradicionales ‘se renuevan’ para competir con fintechs

Los prestamistas tradicionales aún dominan: solo BBVA México posee alrededor del 22 por ciento de los depósitos de México y tiene más de 27 millones de clientes digitales, y están resistiendo el auge fintech. BBVA ha renovado su aplicación móvil para que sea más fácil de usar, mientras que Santander y Banregio han lanzado filiales totalmente digitales, Openbank y Hey Banco, para atraer a clientes más jóvenes.

“Abrazamos la innovación y hemos sido impulsores del ecosistema digital”, afirmó Hugo Nájera, director de banca minorista de BBVA. “Nos sentimos parte de la revolución fintech y creemos que esta competencia es positiva para el sistema porque nos obliga a ser mejores”.

Luego están las grandes empresas de consumo. Walmart México lanzó su cuenta digital bajo la marca Cashi en agosto, y el gigante minorista y distribuidor de Coca-Cola, Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa), lanzó Spin by Oxxo en marzo de 2021.

Sin embargo, a diferencia de la nueva ola de bancos digitales con licencia completa, estas plataformas no han solicitado licencias bancarias y, en cambio, operan con permisos más limitados que no les permiten otorgar préstamos. Esto ha dificultado su escalabilidad, especialmente en un mercado donde los productos crediticios suelen ser el principal impulsor de nuevos clientes e ingresos.

“A pesar del tamaño de sus empresas matrices, tanto Cashi como Spin han tenido dificultades, lo que pone de relieve lo difícil que puede ser crecer sin actividad crediticia”, afirmó García.

Incluso la aplicación china de transporte Didi se está abriendo camino en este sector, ofreciendo tarjetas de débito y crédito. A medida que más actores se agolpan en el mercado con diferentes modelos de negocio y estrategias regulatorias, la competencia se intensifica.“

Todos competirán en un mercado más fragmentado, y habrá ganadores y perdedores en ambos lados”, afirmó Méndez. “Los ganadores serán quienes logren tener una buena oferta digital y atraer nuevos clientes”.