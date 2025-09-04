Banorte vende Bineo a Klar; duró menos de un año en operación

En comunicado enviado por Grupo Financiero Banorte informó que vendió Bineo, incluida su licencia. (Foto: Shutterstock, Banorte, Klar)

La Sofipo Klar compró al banco Bineo de Banorte, proceso que está sujeto aún a las autorizaciones correspondientes, informaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En comunicado enviado por Grupo Financiero Banorte informó que vendió Bineo, incluida su licencia.

Esto dijo en línea con su estrategia de integrar todas las capacidades digitales en Banorte.

¿Por qué Banorte vendió Bimeo?

El banco digital de Banorte duró menos de un año en operación y ante el lento arranque optó por anunciar su venta.

La consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México.

La sofipo Klar tiene al frente a Stefan Moller como director.