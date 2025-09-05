Wall Street ‘amanece’ con pérdidas por temor a una desaceleración económica en EU: ¿Cuánto baja HOY?

El mercado de renta variable de Nueva York registra movimientos a la baja, mientras asimila el informe de empleo para la economía norteamericana, el cual levantó preocupaciones sobre una desaceleración económica más pronunciada dados los débiles datos.

En Wall Street, las bajas son lideradas por el S&P 500 con 0.76 por ciento, en los 6 mil 454.75 enteros, le sigue el Dow Jones que reporta una baja de 0.67 por ciento, con 45 mil 341.72 unidades, y el Nasdaq con 0.40 por ciento menos, se coloca en los 21 mil 616.56 puntos.

“Los precios de las acciones han tenido un buen desempeño en un contexto de tasas de interés altas y una economía resiliente, pero esa resiliencia podría erosionarse rápidamente si se presentan serias grietas en el mercado laboral”, dijo a Bloomberg Brett Kenwell de eToro.

¿En cuánto cotizan las bolsas en México y Europa HOY 5 de septiembre?

Las operaciones accionarias en México muestran ganancias, el S&P/BMV IPC de la Bolsa mexicana de Valores suma 0.40 por ciento, en los 60 mil 104.11 enteros, mientras que el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA sube 0.59 por ciento, hacia las mil 205.61 unidades.

Del lado de Europa las pérdidas son de 0.82 por ciento para el DAX en Alemania, que ronda en las 23 mil 56.66 unidades, le sigue el IBEX 35 de España con 0.60 por ciento menos, en los 14 mil 828.40 enteros, el CAC 40 de Francia con 0.53 por ciento a la baja, alcanza los 7 mil 657.67 puntos, y el FTSE 100 de Londres con 9 mil 204.26 unidades, cede 0.13 por ciento.

¿Cómo cotizan los precios del petróleo HOY 5 de septiembre?

Los precios del petróleo se mantienen a la baja, el West Texas Intermediate cae 2.66 por ciento, en los 61.78 dólares por barril y el Brent con 2.45 por ciento más, ronda en los 65.35 dólares por unidad, previo a la reunión de la OPEP+ este fin de semana.