Peso se fortalece ante la posibilidad de ‘ver’ recortes en la Fed: ¿En cuánto cotiza HOY 5 de septiembre?

El peso mexicano gana terreno frente al dólar, después de que se dieron a conocer cifras que reflejan un deterioro del mercado laboral estadounidense, lo que incrementa la posibilidad de comenzar a ver recortes por parte de la Fed.

Hasta el momento, los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 18.6865 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.29 por ciento o 5.37 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“El tipo de cambio USD/MXN es impulsado por el retroceso del dólar, después de conocer el reporte de nóminas no agrícolas, el cual favorece la expectativa de que el diferencial entre las tasas de interés de México y EUA se podría mantener menos presionado”, destacó Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra una baja de 0.70 por ciento, en los 97.60 enteros.

En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.52 por ciento con mil 200.76 puntos.

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 19.14 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

¿Cuáles son las divisas que más se aprecian hoy 5 de septiembre?

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.07 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.81 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra, la corona sueca con 1.17 por ciento, el rand sudafricano con 1.16 por ciento, el dólar neozelandés con 1.11 por ciento, el real brasileño con 1.10 por ciento, el dólar australiano con 1.01 por ciento y la corona checa con 0.99 por ciento.