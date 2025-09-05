Hacienda mantiene sin estímulos fiscales a la gasolina: ¿Cómo quedan la Magna, Premium y diésel?

Así quedan los estímulos fiscales a la gasolina a partir del sábado 6 de septiembre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene sin estímulos fiscales a las gasolinas durante la primera semana de septiembre.

Dicha información se dio a conocer este viernes 5 de septiembre a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida aplica para las gasolinas Magna, Premium y diésel que desde hace meses no obtienen apoyo de Hacienda.

Aquí te decimos cómo quedan los estímulos fiscales para el primer fin de semana de septiembre.

¿Qué sabemos sobre los estímulos fiscales a las gasolinas Magna, Premium y diésel?

La gasolina Magna se mantiene sin estímulos fiscales para la semana del 6 al 12 de septiembre, por lo que el monto del pago para el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) queda en 6.45 pesos.

Para la gasolina Premium, que se mantiene sin estímulo fiscal desde octubre de 2023, el monto para el pago del IEPS continúa en 5.45 pesos.

Mientras que en el caso del diésel, que también continúa sin apoyo de Hacienda, el monto para el pago del IEPS queda en 7.09 pesos durante la segunda semana de septiembre.

Es importante recordar que los estímulos fiscales son una medida que el gobierno implementa para reducir el impacto de impuestos sobre ciertos productos, en este caso, los combustibles.

La SHCP utiliza este mecanismo para estabilizar precios y hacer frente a la volatilidad del mercado. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos visto que los combustibles no han recibido este apoyo, lo que ha llevado a un aumento en los precios al consumidor.

Se mantiene acuerdo de precio ‘tope’ de la gasolina Magna

En el marco de su primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene el acuerdo con gasolineros para fijar el precio ‘tope’ a la gasolina, que será de 24 pesos.

Sin embargo, la mandataria detalló que en la mayoría de las estaciones la gasolina regular se mantiene en 23 pesos.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum agradeció a los empresarios por la renovación del acuerdo para mantener fijo el precio de la gasolina, que entró en vigor el pasado 1 de marzo de y que se revisaría en agosto, como parte de la primera etapa.

Para mantener este plan se realizaron 82 mesas de trabajo para atender inquietudes y asegurar que la estrategia continúe.

“Derivado de estas acciones, más de 44 empresas, que representan el 70 por ciento del total de estaciones de servicio, se sumaron a la iniciativa”, dice en el Informe de Gobierno de Sheinbaum.