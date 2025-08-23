¿Desabasto de gasolina en México? Estos son 3 problemas que Pemex enfrenta todos los días

En días pasados se reportó el desabasto de gasolinas en algunos establecimientos de Pemex en el país. (Foto: Cuartoscuro)

La semana pasada, se reportó que más de un centenar de gasolineras del país, principalmente en Chiapas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, enfrentaron retrasos en el suministro de gasolinas, lo que obligó a que muchos de los establecimientos suspendieran sus operaciones.

En ciudades como Tapachula y Cacahoatán las estaciones de servicio se quedaron sin el combustible, mientras otras operaron algunas horas.

En redes sociales, usuarios reportaron también desabasto en algunas zonas de la Ciudad de México, sin embargo, Pemex explicó que la falta de combustible se debía a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

¿Cuáles son los 3 problemas que enfrenta Pemex?

Sobre el tema, el columnista Atzayaelh Torres advierte que, aunque el desabasto de gasolina ya se resolvió, el hecho trae a la mesa una situación real que amenaza al sector energético mexicano: la vulnerabilidad de la gasolina.

En su columna titulada “¿Qué tan lejos estamos de un desabasto de gasolina?”, Torres enlista al menos tres problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos todos los días.

Primero, señaló, el sector carece de infraestructura de almacenamiento y transporte para el combustible en caso de que suceda un desabasto.

“Es decir, no hay suficiente inventario para pasar más de dos o tres días sin combustible, mientras que en otros países es de 90 días en promedio. Incluso, en la zona del Valle de México, la escasa disposición no soportaría más de algunas horas antes de que hablemos de un colapso en el sistema de suministro”, alertó.

Recordó que la reforma energética que propuso el expresidente Enrique Peña Nieto incluía un plan para elevar los niveles de inventarios de combustibles en el país.

“Desafortunadamente, la estrategia dejaba todo en manos del sector privado, quienes quisieron empujar proyectos importantes, pero que con la llegada del obradorismo y la soberanía energética se detuvo”, indicó.

El segundo reto que enfrenta el abasto de gasolina en el país tiene que ver con el amplio déficit comercial que se tiene de producto.

Atzayaelh Torres explicó que “hay que importar alrededor del 70 por ciento del combustible para quedar tablas todos los días, siendo Estados Unidos el principal suministrador”.

Calificó a Estados Unidos de ser una país políticamente inestable y que usa el comercio exterior como un arma contra sus socios comerciales.

El tema de los combustibles “es muy sensible para Estados Unidos y una de las barreras no comerciales que ha señalado el gobierno de Donald Trump es precisamente los cambios recientes en las reglas del sector”.

Por último, Pemex enfrenta la debilidad que se registra en la llamada última milla de la cadena logística en la venta de gasolina en México.

Detalló que aunque Pemex cuenta con una nutrida flota de autotanques que se dedican exclusivamente al reparto de combustibles en todo el país, “una actividad a la que se suman las pipas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en realidad, una buena parte, no determinada, se realiza a través de terceros”.

“Se trata de empresas de transportistas sindicalizadas quienes seguido reclaman por incumplimiento de pagos por parte de la petrolera, lo que también entorpece, como fue el caso de la mini crisis que apenas pasó, el suministro del combustible”, indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el desabasto fue 'cuestión de unos días'. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el desabasto de combustible?

Luego de que se reportara el desabasto de combustible al menos en cuatro estados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el problema ya se había resuelto y que había sido “cuestión de unos días”.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del pasado 18 de agosto.

En el caso de Chiapas, apuntó que se registró una falla con una bomba, particularmente para la gasolina premium (de mayor octanaje) aunque “ya también se resolvió”.