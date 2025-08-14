¿Crisis de gasolina a la vuelta? Esto sabemos sobre el desabasto en CDMX, Edomex, Chiapas y NL

Una de las entidades más golpeadas es Nuevo León, con 42 gasolineras con retrasos en la entrega de combustible. (Foto: Cuartoscuro / Gabriela Pérez)

En los últimos días, varias gasolineras en la CDMX, Estado de México, Nuevo León y Chiapas han reportado problemas de abasto de combustible, lo que incluso ha llevado al cierre de algunas estaciones de servicio.

Aunque no se trata de un desabasto generalizado, en la semana se han registrado retrasos importantes en la entrega de gasolina y combustibles por parte de autotanques y pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex disponen de inventario suficiente, el problema se centra en la logística de transporte, que ha comprometido la operación normal de diversas estaciones de servicio, según empresarios asociados a Onexpo Nacional consultados por El Financiero.

¿En qué estado se reportan más retrasos en el suministro de gasolina?

La entidad más golpeadas por esta problemática es Nuevo León, con 42 estaciones con retrasos en la entrega de combustible, lo que equivale al 5.6 por ciento del total de estaciones en la entidad.

En Chiapas, al menos 27 gasolineras han enfrentado retrasos; aunque la cifra es menor a las 40 registradas a principios de esta semana. Las gasolineras afectadas representan el 7.6 por ciento de las 352 estaciones de servicio que operan en el estado.

¿Hay riesgo de desabasto de gasolina en la CDMX y el Estado de México?

Asimismo, usuarios en redes sociales indicaron el cierre temporal de varias gasolineras distribuidas en alcaldías y municipios de la Ciudad de México y el Estado de México como:

Tlalpan

Coyoacán

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Ecatepec

Toluca

No obstante, el número de estaciones de servicio afectadas por los retrasos en la entrega de combustible es significativamente pequeño respecto a las mil 663 gasolineras que operan en ambas demarcaciones.

En Chiapas, la suspensión de servicios por parte de transportistas piperos ha causado desabasto en varias estaciones. (Galo Cañas Rodríguez)

Transportistas y jubilados de Pemex protestan en Chiapas

En Chiapas, el atraso en el despacho de gasolina está relacionado directamente con una manifestación de transportistas piperos, quienes han suspendido sus servicios en protesta por los pagos pendientes que les adeuda Pemex.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en conferencia de prensa matutina que el problema con los operadores de pipas en Chiapas está por resolverse.

“Se va a resolver, sí está llegando combustible, pero sí hay un problema con los contratos de los piperos, pero está por resolverse, ya lo trae (el tema) la Secretaría de Energía y Pemex”, dijo.

Apenas el pasado 11 de agosto, jubilados de Pemex en Chiapas tomaron las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Puerto Chiapas, en exigencia de la reactivación de servicios médicos y atención hospitalaria, suspendidos desde hace seis o trece meses -según distintas versiones-.

Los inconformes obstaculizaron el acceso de autotanques luego de que la paraestatal hizo caso omiso a un documento donde se pedía la reactivación del servicio médico. Un ejemplo de ello es el hospital Santa Fe, subrogado de Pemex; que debido a la falta de pago ha retirado las consultas de especialidades, laboratorios clínicos y la atención médica general.

Esto ha generado un importante desabasto de combustible en municipios como Tapachula, Villa Comaltitlán, Escuintla, Huixtla, Acapetahua, Acacoyagua, Huehuetán, Motozintla y Belisario Domínguez.

Con información de Héctor Usla y Quadratín Chiapas.