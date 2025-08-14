Desabasto de gasolina en México: CDMX, Edomex, Chiapas y NL enfrentan retraso en suministro, ¿por qué?

Especialistas destacan que unas 100 gasolineras han tenido retrasos en entregas de combustibles.

Durante esta semana, más de un centenar de gasolineras del país, principalmente en Chiapas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, han enfrentado retrasos en el suministro de gasolinas, lo que obligó a que muchos de los establecimientos suspendieran sus operaciones.

Si bien actualmente no puede hablarse de un desabasto, pues las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex cuentan con producto, sí se han registrado retrasos en el transporte de gasolina y combustibles hacia las estaciones de servicio mediante auto tanques y pipas, señalaron a El Financiero empresarios gasolineros asociados a Onexpo Nacional.

Hasta el día de ayer, 42 estaciones de servicio ubicadas en Nuevo León reportaron retrasos en el suministro de gasolina, lo que representó apenas el 5.6 por ciento de las gasolineras de la entidad.

En Chiapas, al menos 27 gasolineras reportaron sufrir esta misma problemática, sin embargo, ya es un número inferior respecto a las 40 registradas el pasado martes. Las gasolineras afectadas representan solo el 7.6 por ciento de las 352 estaciones de servicio que operan en el estado.

En el caso del mercado chiapaneco, los retrasos logísticos se deben, en buena medida, a una manifestación de piperos transportistas, debido a que Pemex no les ha pagado adeudos acumulados, según medios locales y manifestantes.

Respecto a la CDMX y Estado de México, usuarios en redes sociales han manifestado cierres en un par de decenas de estaciones de servicio en diversas alcaldías y municipios, como lo son Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Ecatepec, Toluca, entre otras.

Sin embargo, las gasolineras afectadas representan un número pequeño del Universo de mil 663 gasolineras que operan, en conjunto, en ambos mercados.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el desabasto de gasolinas en Chiapas por protestas?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en conferencia de prensa matutina que el problema con los operadores de pipas en Chiapas está por resolverse.

“Se va a resolver, si está llegando combustible, pero si hay un problema con los contratos de los piperos, pero está por resolverse, ya lo trae (el tema) la Secretaría de Energía y PEMEX”, dijo.

El Financiero consultó a SENER y PEMEX, y ambas manifestaron que, a lo largo del día, detallarán más información sobre esta problemática.

Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, plataforma especializada en el sector gasolinero, indicó que, por el momento, no se han registrado distorsiones de precio por esta situación.