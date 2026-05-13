Foro de El Financiero EN VIVO: Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad

Édgar Amador, Luz Elena González Escobar y Marcelo Ebrard participan en el Foro de El Financiero.

Tres integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum encabezan el Foro de El Financiero Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad, que se celebra este miércoles 13 de mayo, en la Ciudad de México.

Con la participación de Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, y de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, líderes empresariales, representantes del sector financiero y especialistas, el Foro de El Financiero analiza el panorama económico y las oportunidades que surgen ante la revisión del T-MEC y la implementación del Plan México.

Entre las personalidades que participan en la cumbre también se encuentran Enrique Quintana, vicepresidente y Director General de El Financiero, y talentos de esta casa editorial, como Víctor Piz y Sofía Villalobos.

Además de la transmisión en vivo del Foro Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad, El Financiero comparte su cobertura EN VIVO de la reunión de este 13 de mayo.

¿A qué hora son las conferencias de Edgar Amador, Luz Elena González y Marcelo Ebrard?

Tras un mensaje de bienvenida, el Foro de El Financiero arranca con la conferencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con la agenda del día, Édgar Amador imparte la charla “La estrategia financiera del gobierno mexicano para 2026: Plan México y Programa de Infraestructura”.

La ponencia está programada para iniciar en punto de las 9:00 de la mañana.

Un par de horas más tarde, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, toma el papel principal con la conferencia ”Desarrollo del sector energético mexicano y nuevas fórmulas de inversión mixta”. Su participación comienza a las 11:00 horas.

Previo al cierre del Foro de El Financiero, Marcelo Ebrard, el hombre encargado de encabezar las negociaciones de México con el presidente de EU, Donald Trump, imparte la charla “La estrategia de crecimiento del Plan México y la revisión del T-MEC”.

La agenda establece que la conferencia de Ebrard inicia en punto de las 13:00 horas.

Agenda Foro El Financiero ¿Quiénes participan en las mesas de análisis?

Entre cada una de las conferencias de los tres secretarios de Estado, El Financiero organizó mesas de análisis en los que participarán líderes empresariales, representantes del sector financiero y especialistas.

A partir de las 9:45 am se realiza la mesa “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística”, moderada por Víctor Piz y con la participación de Francisco Cervantes Díaz, del Coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos y Gustavo Tomé Velázquez, Presidente de Fibra Plus , CEO y fundador de Skyway Equities.

En punto de las 11:40 horas, se lleva a cabo la mesa “Oportunidades en el Sector Energético: Nuevas fórmulas de participación empresarial”, que será moderada por Raquel López - Portillo Maltos, quien conversará con Eduardo Ramos, CEO de ALOM INFRA, Enrique Riquelme Vives, Presidente Ejecutivo de Cox y Abraham Zamora, Presidente de Sempra Infraestructura México.

La mesa “Plan México y Estrategias para el T-MEC”, moderada por Enrique Quintana comienza a las 14;00 horas.

Esta charla contará con la participación de María Ariza García-Migoya, CEO de BIVA, Alejandro Franco Rodríguez, fundador y Director General de QSM Semiconductores, y de Sergio E. Contreras Pérez, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología, A.C.