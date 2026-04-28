Trump condiciona reducción de aranceles a México: ¿Qué empresas pagarán menos?

Estados Unidos pone nuevas reglas a México para reducir aranceles al acero y aluminio. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Estados Unidos muestra su posición ventajosa frente a sus socios comerciales e impuso nuevas condiciones para reducir los aranceles al acero y aluminio de México y Canadá.

Propone disminuir la tarifa del 50 al 25 por ciento, pero condiciona ese beneficio a compromisos productivos dentro del territorio estadounidense.

En la práctica, este mecanismo funciona como un filtro de acceso exclusivo para las compañías que presenten planes concretos de inversión en Estados Unidos.

¿Qué empresas mexicanas pagarán menos aranceles por el acero y aluminio?

El beneficio aplica a proveedores de vehículos medianos y pesados, y excluye por completo a los vehículos ligeros. Para obtener el descuento, las empresas necesitan cumplir con las reglas de origen del tratado comercial de la región (T-MEC), realizar procesos de fundición dentro de la zona y acreditar vínculos con la industria automotriz estadounidense.

Esta medida funciona más como una herramienta de política industrial que como una simple concesión comercial, ya que el gobierno de Washington busca atraer cadenas de producción hacia su territorio.

Empresarios ven riesgos en esquema planteado por Estados Unidos para evitar aranceles

Especialistas describen este fenómeno como un “nearshoring inverso”; en lugar de atraer inversión a México, la presión arancelaria estimula la salida de capital hacia Estados Unidos.

El sector privado en México adoptó una postura crítica ante las nuevas reglas. Gerardo Tajonar, vicepresidente de comercio de la Ciudad de México, declaró que el esquema no representa una conveniencia operativa para el sector privado nacional, de acuerdo con BNamericas.

Tajonar lo describe como un mecanismo de coerción arancelaria que obliga a las empresas a financiar la reindustrialización de Estados Unidos a cambio de mantener un acceso competitivo, de acuerdo con BNamericas.

En Canadá, la viabilidad económica del diseño también genera cuestionamientos. Jean Simard, director de la Asociación del Aluminio en ese país, advirtió que la propuesta carece de lógica financiera, ya que requerirá inversiones de miles de millones de dólares sin certeza sobre los precios futuros del metal.

Ante este panorama, la industria del acero y el sector automotriz enfrentan un dilema: absorber los aranceles que reducen sus márgenes de ganancia o destinar capital a Estados Unidos para preservar su competitividad regional.

En ambos casos, el nuevo esquema reconfigura los incentivos del tratado comercial y tensiona el balance productivo de América del Norte.

La semana pasada, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que los aranceles marcarían el nuevo modelo que promueve Estados Unidos y que no desaparecerían pese a las negociaciones del T-MEC.