‘No mi ciela’: Mark Carney dice que EU no dictará los términos del T-MEC

El primer ministro canadiense indicó a la prensa de su país que hay opciones para diversificar el comercio de cara a las dificultades que representa la revisión del T-MEC.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró este miércoles que Washington no dicta los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), refiriéndose a los obstáculos que se avecinan de cara a la revisión del pacto el próximo mes de julio.

El acuerdo, que se remonta a principios de la década de 1990, ha entrelazado a las economías de los tres países de Norteamérica, pero ha enfrentado tropiezos en medio de la política arancelaria en constante cambio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Carney señaló a los periodistas que afinar la versión más reciente del acuerdo “llevará algún tiempo”.

“Entendemos qué es lo que algunos estadounidenses llamarían irritantes comerciales o problemas comerciales”, declaró Carney. Los irritantes comerciales son políticas que generan fricción y disputas en materia de comercio internacional.

“Nosotros también tenemos algunos de nuestro lado”, añadió. “Nos sentaremos y abordaremos estos temas con un enfoque más amplio en las negociaciones”.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. (AP)

“No es un caso en el que Estados Unidos dicte las condiciones. Tenemos las negociaciones. Podemos llegar a un resultado exitoso para ambas partes”, sostuvo Carney. “Llevará algún tiempo”.

Los comentarios de Carney se produjeron después de que Radio-Canada, el servicio en francés de la Canadian Broadcasting Corp., informó que funcionarios estadounidenses buscan imponer una “cuota de entrada” a las conversaciones comerciales con Canadá y que exigían concesiones antes del inicio de las negociaciones.

“La gente pide concesiones” en cualquier negociación, indicó Carney en respuesta a una pregunta sobre el reporte de la cadena radiofónica. “Tenemos fortalezas, tenemos opciones. Estamos diversificando nuestras opciones”.

Gobierno de Trump critica a Canadá por proteccionismo y acuerdo con China

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, criticó la semana pasada el enfoque de Canadá en las conversaciones comerciales, asegurando que Canadá se apoya en la economía de Estados Unidos y que era “indignante” que las provincias canadienses sigan sin vender licor estadounidense.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha lanzado críticas contra el proteccionismo canadiense. (X: @howardlutnick)

También criticó a Carney por alcanzar un acuerdo con China para reducir al 6.1 por ciento sus aranceles del 100 por ciento a los vehículos eléctricos fabricados en China, con un tope anual de 49 mil vehículos. A su vez, se espera que China reduzca sus aranceles de represalia sobre productos agrícolas canadienses.

Un informe reciente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos hizo mención de irritantes comerciales como la negativa de algunas provincias canadienses a vender licor estadounidense y los elevados impuestos a las importaciones de algunos productos lácteos de Estados Unidos.

Carney ha prometido proteger la producción canadiense de lácteos, aves de corral y huevo en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Washington también está en contra de la política de “consuma productos canadienses”, la cual da prioridad a productos y trabajadores canadienses en proyectos por un valor superior a 25 millones de dólares canadienses, o unos 18 millones de dólares.

A Carney se le preguntó si es inaceptable que Estados Unidos aún no haya puesto algo sobre la mesa de negociación.

En un video de 10 minutos que difundió el domingo, Carney expresó que los fuertes vínculos económicos de Canadá con Estados Unidos solían ser una fortaleza, pero ahora son una debilidad que debe corregirse. Indicó que los aranceles estadounidenses han afectado a los trabajadores de las industrias automotriz y siderúrgica.

También habló de los esfuerzos de su gobierno por fortalecer a la economía canadiense mediante la atracción de nuevas inversiones y la firma de acuerdos comerciales con otros países.