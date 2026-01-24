Trump se retracta: Amenaza a Canadá con aranceles del 100% si logra acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 100 por ciento a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que si el primer ministro canadiense Mark Carney “piensa que va a convertir a Canadá en un ‘Puerto de Descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

Mientras Trump ha librado una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses.

Inicialmente, Trump había dicho que ese acuerdo era lo que Carney “debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial”.

La oficina de Carney no respondió a una solicitud de comentarios.

Canadá da la espalda a EU y hace acuerdos con China

La semana pasada, Canadá acordó con China reducir el 100 por ciento de sus aranceles a los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos a los productos agrícolas canadienses.

Canadá permitirá la entrada de hasta 49 mil vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6.1 por ciento en términos de nación más favorecida, que aumentará a unos 70 mil en cinco años.

Por su parte, China reducirá su arancel total sobre las semillas de canola, un importante producto de exportación canadiense, del 84 por ciento a aproximadamente el 15 por ciento, según informó a la prensa.

“Nuestra relación con China ha avanzado en los últimos meses. Es más predecible y se ven resultados gracias a ello”, afirmó Carney.

Carney no ha podido llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para reducir algunos aranceles que están castigando a algunos sectores clave de la economía canadiense y Trump ha hablado anteriormente de convertir a Canadá en el estado número 51.