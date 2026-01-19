Ni el ‘coco’ los asusta: Economía de China crece 5% en 2025 pese a los aranceles de Trump

La expectativa de crecimiento de la economía de China ha ido disminuyendo cada año. (AP Foto/Ng Han Guan)

La economía de China se expandió a un ritmo anual del 5 por ciento en 2025, impulsada por fuertes exportaciones a pesar de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, el crecimiento se desaceleró a un ritmo del 4.5 por ciento en el último trimestre del año, informó el gobierno el lunes. Ese fue el crecimiento trimestral más lento desde finales de 2022, cuando China comenzaba a relajar las estrictas restricciones de la pandemia de COVID-19. La economía, la segunda más grande del mundo, creció a un ritmo anual del 4.8 por ciento en el trimestre anterior.

Los líderes de China han tratado de estimular un crecimiento más rápido después de una caída en el mercado inmobiliario y las interrupciones causadas por la pandemia que se propagaron por la economía.

Como se esperaba, el crecimiento anual del año pasado estuvo en línea con el objetivo oficial del gobierno de una expansión de “alrededor del 5 por ciento”.

En términos trimestrales, la economía creció un 1.2 por ciento de octubre a diciembre.

Las fuertes exportaciones ayudaron a compensar el débil gasto de los consumidores y la inversión empresarial, contribuyendo a un superávit comercial récord de 1.2 billones de dólares.

Aranceles de Donald Trump a China

Las exportaciones de China a Estados Unidos sufrieron después de que Trump regresara al cargo a principios del año pasado y comenzara a aumentar los aranceles. Pero esa disminución fue compensada por los envíos al resto del mundo. Las crecientes importaciones de productos chinos están llevando a algunos otros gobiernos a tomar medidas para proteger las industrias locales, en algunos casos aumentando los aranceles de importación.

Trump y el líder chino Xi Jinping acordaron extender una tregua en su guerra arancelaria, lo que también ayudó a aliviar la presión sobre las exportaciones de China. Sin embargo, las exportaciones de China a Estados Unidos aún cayeron un 20 por ciento el año pasado.

Lynn Song, economista jefe para la Gran China en el banco holandés ING, escribió en una nota reciente: “La pregunta clave es cuánto tiempo puede este motor de crecimiento seguir siendo el principal impulsor. Si más economías también comienzan a aumentar los aranceles sobre China, como ha hecho México y la UE ha amenazado con hacer, eventualmente se verá una presión más fuerte”.

Los líderes de China han insistido en el impulso de la demanda interna como una prioridad, pero sus efectos hasta ahora han sido limitados. Un programa de intercambio para que los conductores reemplacen autos más antiguos por modelos más eficientes en energía, por ejemplo, ha ido perdiendo fuerza en los últimos meses.

“La estabilización, no necesariamente la recuperación, del mercado inmobiliario doméstico es clave para revivir la confianza pública y, por ende, el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión privada”, afirmó Chi Lo, estratega senior de mercado para Asia Pacífico en BNP Paribas Asset Management.

China también ha proporcionado subsidios de intercambio para electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y televisores. Aunque las principales políticas de estímulo al consumidor en 2025, como esos subsidios, están programadas para continuar en 2026, podrían reducirse, dijo Weiheng Chen, estratega de inversión global en J.P. Morgan Private Bank, en una nota reciente.

¿Cuáles son las inversiones prioritarias para China?

Las inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas siguen siendo una prioridad clave para el Partido Comunista gobernante de China mientras se mueve para aumentar la autosuficiencia y rivalizar con Estados Unidos. Mientras tanto, muchos chinos corrientes y pequeñas empresas están luchando con tiempos difíciles e incertidumbre preocupante sobre empleos e ingresos.

Liu Fengyun, de 53 años y propietaria de un restaurante de fideos en un pequeño condado en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, dijo que el negocio se ha vuelto muy difícil en estos días. Algunos de sus clientes le dijeron que “ahora es difícil ganar dinero” y “hacer el desayuno en casa es más barato”.

“Todos dicen: ‘El entorno general no es bueno en este momento, ¿qué más se puede esperar?”, dijo Liu. “La gente ya no tiene dinero. Nada es fácil de hacer ahora’”.

Kang Yi, jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, dijo el lunes a los periodistas que la economía de China había mantenido “un progreso constante en 2025 a pesar de múltiples presiones” y tiene “bases sólidas” para contrarrestar riesgos.

Algunos economistas y analistas creen que el crecimiento económico real de China en 2025 fue más lento de lo que sugieren los datos oficiales. El Grupo Rhodium, un grupo de expertos, dijo el mes pasado que esperaba que la economía de China creciera solo entre 2.5 y 3 por ciento el año pasado.

La economía china se expandió a un ritmo anual del 5 por ciento en 2024 y del 5.2 por ciento en 2023, según datos del gobierno. Los ambiciosos objetivos de crecimiento oficial también han tendido a la baja en los últimos años, del 6 al 6.5 por ciento en 2019 a “alrededor del 5 por ciento” en 2025.

Se espera una expansión anual más lenta para 2026. Deutsche Bank pronostica que la economía de China crecerá alrededor del 4.5 por ciento en 2026.

¿Por qué China necesita una economía fuerte?

Una economía fuerte y estable se considera crucial para la estabilidad social, una prioridad principal para los líderes de China. Aunque China probablemente podría mantener la estabilidad social incluso con tasas de crecimiento económico más bajas, Beijing “quiere que la economía siga creciendo”, dijo Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad de Asia.

Dijo que China probablemente necesita mantener una expansión anual de aproximadamente el 4-5 por ciento para alcanzar su objetivo flexible para 2035 de un producto interno bruto (PIB) per cápita de 20,000 dólares.