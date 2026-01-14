China recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá... pero exige que ‘retire’ sus aranceles a Beijing

Mark Carney llegó a China para realizar sus reuniones de alto nivel para negociar los aranceles a los vehículos eléctricos y productos agrícolas. (EFE)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aterrizó en Beijing el miércoles para realizar la primera visita de Estado de un líder canadiense en ocho años, mientras medios estatales chinos exhortaron a Ottawa a retirar los aranceles impuestos a las exportaciones del país asiático.

Está previsto que Carney se reúna el jueves con el primer ministro Li Qiang y el viernes con el presidente Xi Jinping, con el objetivo de abordar temas de comercio, energía y seguridad internacional.

Pekín planteará la posibilidad de flexibilizar algunas restricciones sobre los productos canadienses de colza, siempre que Canadá reduzca los gravámenes a los vehículos eléctricos fabricados en China, según información de Bloomberg.

Canadá impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, así como al aluminio y al acero, en 2024, durante el gobierno de Justin Trudeau, en parte para alinear su política comercial con la de Estados Unidos. En respuesta, China aplicó nuevos gravámenes a productos agrícolas canadienses, entre ellos la colza, cultivo estratégico que en Canadá recibe el nombre de canola.

“También se espera que la parte canadiense traduzca una comprensión correcta de China en acciones concretas, incluyendo la eliminación de restricciones arancelarias irrazonables y el fomento de una cooperación más pragmática”, señaló el diario estatal Global Times en un artículo de opinión publicado a inicios de la semana.

El texto reiteró los llamados a que Ottawa adopte una “autonomía estratégica” y evite una alineación estricta con las políticas de Washington.

¿Por qué la relación diplomática Canadá y China se desplomó en 2018?

Desde que asumió el cargo en marzo pasado, Mark Carney busca recomponer la relación con China tras una crisis diplomática derivada del arresto en Canadá, en 2018, de Meng Wanzhou, directiva de Huawei Technologies. Ese episodio tensó los vínculos bilaterales durante varios años.

En octubre, Carney y Xi sostuvieron un encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en Corea del Sur, reunión que el primer ministro canadiense describió como “un punto de inflexión en la relación”.

En paralelo, los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron en Canadá una mayor urgencia por diversificar su comercio exterior hacia otros mercados.

Carney estableció como meta duplicar las exportaciones canadienses a otros países durante la próxima década, con China como el segundo socio comercial más relevante de Canadá, solo detrás de Estados Unidos.

Aunque existe margen para una mayor cooperación económica, persisten factores de tensión en la relación bilateral. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, agradeció a Canadá por manifestar su preocupación ante los ejercicios militares de China realizados el mes pasado y subrayó el fortalecimiento de los vínculos entre Taipéi y Ottawa durante un intercambio con legisladores canadienses el martes.

Melissa Lantsman, subdirectora del Partido Conservador, expresó a Lai que Taiwán representa un socio confiable y cuenta con aliados dentro del Parlamento canadiense, de acuerdo con un comunicado de la oficina presidencial taiwanesa.

Dos legisladores del Partido Liberal redujeron su visita a Taiwán tras una recomendación del gobierno canadiense, con el argumento de evitar interpretaciones erróneas en materia de política exterior, debido a la coincidencia con el viaje de Carney a Pekín, según reportes de medios como Canadian Broadcasting Corporation.

Funcionarios del gobierno canadiense señalaron el lunes, durante una sesión informativa, que no prevén un acuerdo inmediato sobre los aranceles a los vehículos eléctricos. Aun así, el tema gana relevancia conforme otros países analizan alternativas a este tipo de impuestos.

La Unión Europea informó el lunes que evalúa un sistema de precios mínimos como sustituto de los aranceles de importación establecidos en 2024, los cuales alcanzan hasta 35 por ciento sobre los vehículos eléctricos chinos. Esta discusión ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, luego de declaraciones de Donald Trump sobre su intención de ejercer control sobre Groenlandia.