Aranceles de Trump hacen efecto en Canadá: Exportaciones tienen récord más bajo desde la pandemia

Para Canadá, las exportaciones de oro en bruto, así como las de plata y platino, aumentaron un 47.4 por ciento en octubre. (Bloomberg).

La balanza comercial de mercancías de Canadá volvió a ser deficitaria debido a que las crecientes importaciones de computadoras y productos electrónicos compensaron un aumento en las exportaciones de oro a otros países que no son Estados Unidos.

El déficit comercial alcanzó los 583 millones de dólares canadienses (421 millones de dólares estadounidenses) en octubre, según datos de Statistics Canada publicados el jueves. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban un déficit mayor, de 1.500 millones de dólares canadienses.

La proporción de las exportaciones de Canadá dirigidas a Estados Unidos cayó al 67.3 por ciento, el nivel más bajo registrado fuera de la pandemia en datos que se remontan a 1997. Los envíos al sur de la frontera cayeron otro 3.4 por ciento en octubre, impulsados ​​por la caída de las exportaciones de aeronaves y oro.

En agosto del 2025, la economía de Canadá se contrajo 1.6 por ciento, debido a los aranceles que comenzó a imponer el gobierno de Trump.

¿Cómo van las importaciones en Canadá?

En general, las importaciones canadienses aumentaron un 3.4 por ciento gracias a los envíos récord de computadoras y componentes, incluyendo unidades de procesamiento de Irlanda, según la agencia. Los teléfonos inteligentes, los metales preciosos y la maquinaria industrial también impulsaron el aumento.

Las exportaciones totales aumentaron un 2.1 por ciento, impulsadas por los envíos de oro, específicamente al Reino Unido.

Las exportaciones de oro en bruto, así como las de plata y platino, aumentaron un 47.4 por ciento en octubre. Las exportaciones de energía cayeron un 8.4 por ciento.

“Los precios más altos del oro han sido en gran medida la causa de este crecimiento reciente, pero los volúmenes también crecieron, aumentando casi un 40 por ciento en octubre de 2025 en términos interanuales”, dijo la agencia.

Sin considerar los precios, las exportaciones cayeron un 0.4 por ciento y las importaciones aumentaron un 2.6 por ciento en volumen.

“El leve deterioro de la balanza comercial era esperado y fue parcialmente compensado por la continua fortaleza de las exportaciones de oro”, dijo Shelly Kaushik, economista senior del Banco de Montreal, en un informe a los inversores.

“Si bien en los datos se puede observar cierta evidencia de diversificación, los flujos comerciales seguirán bajo presión a medida que la incertidumbre arancelaria y geopolítica sigue siendo elevada”.

¿Cómo se ha comportado la moneda canadiense tras aranceles de Trump?

El rendimiento del bono del gobierno canadiense a dos años subió aproximadamente dos puntos básicos, hasta el 2.575 por ciento, a las 9:56 a. m. en Ottawa.

El dólar canadiense se mantuvo prácticamente sin cambios durante la jornada, en 1,3860 dólares canadienses por dólar estadounidense.

Los operadores siguen esperando que el Banco de Canadá mantenga su tipo de interés clave estable en el 2.25 por ciento durante la mayor parte del año.

¿A cuáles productos de Canadá se aplican los aranceles de Trump?

Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha impuesto importantes aranceles a las importaciones de productos canadienses.

Los automóviles, la madera, el acero y el aluminio se enfrentan a gravámenes especialmente elevados, lo que ralentiza los envíos transfronterizos.

Los volúmenes de exportación canadienses aumentaron un escaso 0.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, lo que refleja el efecto que la guerra comercial ha tenido en la actividad.

Al mismo tiempo, muchos productos están exentos de aranceles gracias al Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), conocido en Canadá como CUSMA, lo que deja al país norteño con una tasa arancelaria efectiva de entre el 5 por ciento y el 7 por ciento, según estimaciones de economistas. El acuerdo se revisará este año.

“Los exportadores canadienses siguen enfrentándose al desafío de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre en torno a las renegociaciones del T-MEC -que podría verse afectado por la detención de Nicolás Maduro- , y probablemente no verán una mejora sostenida en la actividad hasta que esa incertidumbre se desvanezca aún más en 2026”, dijo Katherine Judge, economista del Canadian Imperial Bank of Commerce, a los inversores en una nota.