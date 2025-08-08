Aranceles de Trump: ¿Qué lingotes de oro SÍ tendrán que pagar tarifas?

Los operadores y analistas tratan de comprender el alcance y las consecuencias de la decisión de imponer aranceles al oro.

La imposición de aranceles de Estados Unidos a los lingotes de oro ha desatado una nueva agitación en el mercado, con alzas en los precios en Nueva York, mientras los operadores anticipan una reordenación significativa de los flujos comerciales globales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, o CBP, por sus siglas en inglés, aclaró que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas están sujetos a los aranceles recíprocos de la era Trump, y no exentos como inicialmente creyó la industria, según una carta obtenida por Bloomberg. La decisión fue informada primero por el Financial Times.

Los futuros del oro en Nueva York, respaldados por esas formas de lingotes, se dispararon a un máximo histórico, mientras operadores, analistas y ejecutivos de todo el sector se quedaban atónitos.

La medida podría interrumpir los envíos desde Suiza y otros centros clave de comercio y refinado, como Hong Kong y Londres, donde los precios ya se negocian con un fuerte descuento frente al mercado estadounidense.

Mercado del oro seguirá ‘nervioso’ por aranceles

Los operadores y analistas tratan de comprender el alcance y las consecuencias de la decisión, incluyendo si la CBP tratará de la misma manera los lingotes más grandes de 400 onzas que sustentan el comercio en Londres, y cuáles serán los gravámenes para los principales países productores de oro.

Las posibles consecuencias para el mercado son tan profundas que algunos se preguntaron si podría ser un error de la CBP, y sugirieron que podría ser objeto de impugnaciones legales.

“A largo plazo, la existencia de aranceles estadounidenses sobre los productos de oro entregables plantea la cuestión del papel del comercio de futuros en EU”, afirmó Joni Teves, estratega de UBS AG.

“Hasta que no haya claridad, esperamos que el mercado del oro y los mercados de metales preciosos en general sigan muy nerviosos”, agregó.

La decisión respondió a una consulta de una refinería suiza, clave para el buen funcionamiento del mercado global.

Si los precios en Londres y Nueva York se desmarcan, las refinerías suizas pueden fundir los lingotes más grandes que se negocian en la capital británica para poder entregarlos en virtud de contratos de futuros estadounidenses, y viceversa.

¿Cómo van las importaciones de oro en EU?

Las importaciones mensuales de oro de EU alcanzaron un máximo de 43 toneladas en enero de este año, ya que los operadores se apresuraron a enviar el metal antes de la posible imposición de aranceles.

Las refinerías de oro de EU produjeron en promedio 22 toneladas por mes el año pasado, según datos del Servicio Geológico de EU.

Los operadores esperaban que los lingotes de un kilo y 100 onzas estuvieran exentos de los aranceles de Trump, incluida la sorprendente tasa del 39 por ciento aplicada a Suiza.

Sin embargo, en la carta enviada el 31 de julio, la CBP aclaró que esos productos están clasificados bajo códigos aduaneros que cubren los productos semielaborados sujetos a gravámenes.

“El oro se mueve de un lado a otro entre los bancos centrales y las reservas de todo el mundo”, dijo Robert Gottlieb, excomerciante de metales preciosos y director general de JPMorgan Chase & Co., refiriéndose a los lingotes. “Nunca pensamos que se vería afectado por un arancel”.

La administración Trump generó confusión al establecer un entramado complejo de aranceles a la importación, con motivos diversos y tasas variables.

El mes pasado, los futuros del cobre en EU se desplomaron después de que la Casa Blanca eximiera inesperadamente al metal refinado, el producto más comercializado, de un impuesto del 50 por ciento.

Los directivos de dos importantes refinerías de oro de Asia, que no quisieron revelar su nombre al tratar información sensible, afirmaron que están suspendiendo los envíos a EU hasta que haya más claridad.

Los lingotes de oro un kilo son los más comercializados en Comex, el mayor mercado de futuros de oro del mundo, y constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza a EU.

Las exportaciones de oro se han vuelto un punto de fricción en las negociaciones con EU, tras el aumento de envíos a principios de año que amplió el déficit comercial estadounidense con Suiza.