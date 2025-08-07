Aranceles de Trump le pegan a los Crocs: Incertidumbre económica le da ‘chanclazo’ a sus acciones

Las acciones de Crocs cayeron 29 por ciento en las operaciones de este jueves. (Foto: Jeenah Moon/Bloomberg)

Las acciones de Crocs sufrieron la mayor caída desde el inicio de la pandemia de COVID-19 debido a una perspectiva más débil, y el fabricante de zuecos coloridos advirtió que los consumidores cautelosos están reduciendo aún más el gasto.

Los ingresos del tercer trimestre disminuirán aproximadamente entre un 9 y un 11 por ciento, según anunció la compañía el jueves, muy por debajo de la estimación promedio de los analistas, que preveía un aumento inferior al 1 por ciento.

En la conferencia telefónica sobre ganancias de Crocs con los analistas, los ejecutivos afirmaron que no restablecerán las previsiones para todo el año, que la empresa retiró a principios de este año, debido a los cambios en las políticas comerciales globales.

Las acciones cayeron hasta un 29 por ciento en las operaciones del jueves en Nueva York, el mayor volumen desde marzo de 2020. La caída elevó la caída de las acciones en lo que va de año a casi un 30 por ciento, frente a un aumento del 7.7 por ciento del índice Russell 3000.

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores en EU?

El director ejecutivo, Andrew Rees, afirmó que los consumidores estadounidenses, ante el aumento de precios, se están comportando con cautela en cuanto al gasto discrecional. Esto podría ser un lastre adicional para un consumidor que ya tiene una gran capacidad de elección, añadió.

“Ni siquiera van a las tiendas y vemos que el tráfico disminuye”, dijo, y agregó que las condiciones actuales impiden que la empresa aumente los precios para compensar el impacto de los aranceles en los países donde Crocs produce calzado.

¿Cuántas empresas han sido afectadas por la incertidumbre económica?

Crocs se suma a compañías como Steve Madden y Lululemon Athletica que se han visto afectadas simultáneamente por la incertidumbre económica y los aranceles más altos en países como China, que produce un gran volumen de ropa y calzado.

En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Crocs informó que China produjo alrededor del 22 por ciento de los productos enviados a EU, un porcentaje que la compañía planea reducir. Una parte importante de la mercancía también proviene de Vietnam, Indonesia, India y Camboya.

Crocs se está centrando en gestionar sus gastos mediante recortes de costes, reducción de inventario y menos promociones.

“Crocs podría tener más dificultades para sortear las presiones arancelarias, dada su decisión de retirar las promociones para preservar la imagen de marca”, dijo la analista de Bloomberg Intelligence, Abigail Gilmartin, en una nota.