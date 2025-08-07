Wall Street abre mixto por amenaza de Trump de aranceles a semiconductores: Dow Jones y S&P 500 caen

Las operaciones al interior de la Bolsa de Valores de Nueva York presentan movimientos mixtos, mientras los inversionistas asimilan la última amenaza por parte del presidente Trump sobre imponer aranceles del 100 por ciento a los semiconductores.

Hasta ahora, el Nasdaq es el único que sube 0.55 por ciento, a 21 mil 288.64 enteros, mientras que el Dow Jones cae 0.51 por ciento, en las 43 mil 969.18 unidades, y el S&P 500 con 0.02 por ciento menos, se coloca en los 6 mil 346.43 puntos.

“En estos niveles de los índices vemos oportuno evaluar las valuaciones, pero también el escenario de gran parte de los 11 sectores del S&P, ya que algunos están incorporando los efectos de los aranceles, además de dar una lectura de un menor consumo.

“Del rendimiento en 2025 en el S&P, la mayor contribución proviene de los siguientes sectores: Tecnológico, de Comunicaciones, Industrial, Financiero y de S. Básicos. La ‘ilusión de optimismo generalizado’ de mercados en máximos, desde nuestra perspectiva, conlleva grandes disparidades”, destacan analistas de Monex.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Europa HOY 7 de agosto?

En México se reportan incrementos de 0.97 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 57 mil 708.83 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 157.12 enteros, gana 0.65 por ciento más.

En tanto, del lado de Europa predominan las ganancias, empezando por el DAX en Alemania con 1.27 por ciento, en los 24 mil 192.85 enteros, le sigue el IBEX 35 de España que suma 0.97 por ciento, en las 14 mil 665.87 unidades y el CAC 40 de Francia con 0.85 por ciento más, se sitúa en los 7 mil 700.33, mientras que el FTSE 100 de Londres con 0.69 por ciento menos, ronda en las 9 mil 102.34 unidades.

¿Cómo cotizan los precios del petróleo HOY 7 de agosto?

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 64.17 dólares por barril, ya que desciende 0.28 por ciento, mientras que el Brent con 0.31 por ciento menos, cotiza en los 66.68 billetes verdes por unidad.