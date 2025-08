EU quiere dejar de depender de Nvidia: Analizan otros rastreadores de ubicación para chips de IA

Estados Unidos está explorando formas de equipar a los chips con mejores capacidades de seguimiento de ubicación, dijo un alto funcionario, subrayando el esfuerzo de Washington para reducir el flujo de semiconductores fabricados por empresas como Nvidia Corp. de China.

Washington ha defendido la colaboración con la industria para monitorear los movimientos de los componentes sensibles, como parte de un plan más amplio para reducir el contrabando y garantizar que la tecnología estadounidense siga siendo dominante. La semana pasada, Pekín convocó a representantes de Nvidia para hablar sobre las iniciativas estadounidenses en torno al rastreo de ubicación y otros supuestos riesgos de seguridad relacionados con sus chips H2O.

“Hay debate sobre los posibles tipos de software o cambios físicos que se podrían hacer en los propios chips para lograr un mejor seguimiento de la ubicación”, dijo Michael Kratsios, uno de los arquitectos de un plan de acción de inteligencia artificial estadounidense revelado por Donald Trump el mes pasado.

“Eso es algo que incluimos explícitamente en el plan”, dijo el Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca a Bloomberg Television.

El plan de Trump ha provocado una reacción negativa en Pekín, que durante años criticó duramente el presunto espionaje estadounidense y los esfuerzos de Washington por restringir su sector tecnológico. El gobierno chino es especialmente sensible a las sanciones a los semiconductores diseñadas para contrarrestar a Huawei Technologies Co. o a desarrolladores emergentes de inteligencia artificial como DeepSeek.

Los funcionarios de Trump se comprometieron recientemente a levantar las restricciones a la exportación de H20 a China como parte de un acuerdo comercial que, según dicen, asegurará las ventas de imanes de tierras raras a Estados Unidos.

Pero Washington también se centra en reducir el contrabando de chips. Kratsios declaró el martes que no ha mantenido conversaciones personales ni con Nvidia ni con Advanced Micro Devices Inc. sobre la exploración de tecnología de rastreo de ubicación. La semana pasada, Nvidia afirmó que no tiene “puertas traseras” en sus chips.

Kratsios, que se encontraba en Corea del Sur para asistir a una Reunión Ministerial Digital de la APEC, criticó el plan de acción de inteligencia artificial de China, que implica la formación de una organización global para diseñar estándares de gobernanza y tecnología.

“Creemos que cada país debe definir su propio futuro en cuanto a cómo concibe la regulación de la inteligencia artificial”, afirmó. “El modelo estadounidense, que prioriza la innovación, será el más atractivo”.