T-MEC: ¿‘Muerte’ en 2026 o 16 años más de ‘vida’?

No pasó inadvertida la defensa coordinada por parte de la comunidad empresarial, a través de las principales agrupaciones de directores y líderes de empresas en América del Norte, donde ponderan los beneficios de preservar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada emitieron una declaración sobre la primera revisión conjunta del acuerdo comercial, que tendrá lugar en julio de 2026.

A fin de extender el T-MEC por 16 años más y evitar una renegociación innecesaria, las principales asociaciones empresariales de la región se unieron para manifestar que “el comercio norteamericano y las redes integradas de manufactura han generado importantes beneficios económicos en Estados Unidos, México y Canadá durante décadas”.

Además, “desde la entrada en vigor del T-MEC (en julio de 2020), la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la creación de empleo y la competitividad en los tres países”.

De acuerdo con los tres organismos del sector privado, “ante la proximidad de la primera revisión conjunta, instamos a las partes a trabajar con celeridad para extender y fortalecer el T-MEC”.

Subrayan que “preservar esta vital alianza trilateral, fortalecer la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer la exención de aranceles para todos los productos que cumplen con el T-MEC, impulsaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de Estados Unidos, México y Canadá”.

El mensaje es claro: al acercarse la revisión conjunta del T-MEC, se insta a las partes a extender el acuerdo por 16 años más sobre la base de los beneficios alcanzados en poco más de un lustro en términos de comercio, nuevos empleos en los tres países e inversiones que refuerzan las cadenas de suministro en sus economías.

El Business Roundtable, que es la agrupación de directores ejecutivos de empresa (CEO) más importante de Estados Unidos, si bien reconoce los beneficios del tratado y urge ampliar su vigencia, también se ha inconformado con México por las barreras no arancelarias que restringen el comercio y la inversión.

Para tener una dimensión de la comunidad empresarial agrupada en las tres asociaciones, el Business Roundtable reúne a más de 200 CEO de las principales empresas estadounidenses; el Business Council of Canada congrega a líderes empresariales de todas las regiones y sectores de ese país, y el CMN está conformado por 55 capitanes de empresa mexicanos cuyas firmas invierten más de 30 mil millones de dólares a nivel mundial cada año.

En la víspera, el presidente Donald Trump advirtió que dejaría ‘morir’ el T-MEC en 2026 y que buscaría un nuevo acuerdo con México y Canadá.

El tratado “vence en aproximadamente un año y lo dejaremos expirar o quizás lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá, (…) que se han aprovechado de Estados Unidos”, dijo el mandatario estadounidense.

El Capítulo 34 del tratado contiene las disposiciones finales sobre la administración de este instrumento de cooperación regional.

Destaca la cláusula de revisión, la cual establece que el T-MEC tendrá una vigencia de 16 años, con posibilidad de prorrogarse. Este plazo debe cumplirse en julio de 2036, en 10 años y medio para ser precisos.

Para tal fin, a partir del sexto año de la entrada en vigor del tratado, lo que ocurrirá el próximo 1 de julio de 2026, se realizará una revisión del T-MEC por parte de la Comisión de Libre Comercio, compuesta por representantes de cada gobierno, que tiene entre sus principales funciones la implementación y el buen funcionamiento del tratado.

Si derivado del proceso de revisión, los jefes de gobierno de cada parte expresan por escrito su intención de prorrogar el T-MEC, se ampliará su vigencia por otros 16 años de forma automática.

En caso contrario, se realizarán revisiones anuales, a partir del sexto año y hasta cumplir con la vigencia del tratado (16 años).

Durante este periodo, las partes pueden, en cualquier momento, confirmar su intención de prorrogar la vigencia del T-MEC por otros 16 años.

Debe advertirse que, sin la aprobación por parte de México, Estados Unidos y Canadá de una extensión de 16 años, el tratado estará sujeto a revisiones anuales a partir de 2026, quetraeránmás incertidumbre a las empresas e impedirán consolidar los beneficiosobtenidos desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2020.