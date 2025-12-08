Se termina ‘paz mundialista’ entre Trump y Carney: EU pondrá aranceles a este producto canadiense

El presidente Donald Trump señaló que podría imponer nuevos aranceles a los productos agrícolas, incluidos los fertilizantes canadienses y el arroz indio, la última señal de que las prolongadas negociaciones con dos socios comerciales de Estados Unidos podrían alargarse más.

Trump habló este lunes en un evento en la Casa Blanca para anunciar miles de millones de dólares en nueva ayuda para los agricultores estadounidenses, algunos de los cuales dijeron que las importaciones más baratas estaban dificultando que sus productos compitieran en el mercado.

El presidente afirmó que se ocuparía del supuesto dumping de arroz indio en Estados Unidos. Algunos agricultores han atribuido la caída de los precios del arroz a las importaciones, afirmando que países como India, Vietnam y Tailandia están perjudicando sus cosechas.

“No deberían estar tirando basura”, dijo Trump. “O sea, lo escuché, lo escuché de otros. No pueden hacer eso”.

Trump sugirió de manera similar que podría apuntar a los fertilizantes importados de Canadá para impulsar la producción nacional.

“Gran parte viene de Canadá, así que acabaremos imponiéndole aranceles muy severos, si es necesario, porque así es como queremos reforzar la economía aquí”, dijo Trump. “Y podemos hacerlo aquí. Todos podemos hacerlo aquí”.

El presidente estadounidense se enfrenta a una creciente presión para abordar los altos precios al consumidor y la persistente inflación, lo que ha generado un descontento electoral que supone un riesgo político para los republicanos de cara a las elecciones intermedias del próximo año. Esto incluye las quejas de los agricultores, un electorado fiel a Trump que, sin embargo, ha enfrentado dificultades en parte debido a factores de mercado, como el régimen arancelario del presidente.

Los aranceles sobre fertilizantes, provenientes en gran medida del extranjero, podrían reavivar la preocupación de los agricultores estadounidenses, quienes han lidiado con el aumento de los costos de los insumos en los últimos años. Canadá es el mayor proveedor de potasa de Estados Unidos. Hasta ahora, los envíos desde este país se han visto mínimamente afectados gracias a una exención arancelaria para los productos incluidos en el acuerdo comercial de América del Norte. Sin embargo, la adición de cualquier arancel se sumaría a los obstáculos que los agricultores ya han enfrentado con el fosfato, otro insumo agrícola clave que se importa en gran medida.

Ambos fertilizantes fueron agregados a la lista de minerales críticos de Estados Unidos en noviembre, una medida que los agricultores esperaban que protegiera los flujos comerciales globales y respaldara la producción nacional.

Tanto Canadá como la India han buscado acuerdos comerciales para estabilizar sus relaciones comerciales con Estados Unidos, aunque los negociadores han tenido dificultades para alcanzar acuerdos. Trump impuso aranceles del 50 por ciento a los productos indios en agosto para penalizar al país por sus barreras comerciales y las compras de petróleo ruso. Un equipo de funcionarios estadounidenses visitará la India esta semana para continuar las conversaciones, aunque no se espera un acuerdo decisivo para reducir los aranceles.

Trump ya había amenazado con aumentar los aranceles a los productos canadienses en un 10% en respuesta a un anuncio de la provincia de Ontario crítico con su agenda comercial, lo que habría incrementado al 45% el arancel del país sobre productos no cubiertos por el T-MEC. En los últimos días, Trump también ha sugerido dejar caducar dicho acuerdo trilateral.