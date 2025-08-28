‘Love hurts’: Aranceles de Trump pegan a granjeros que aman al presidente con precio de fertilizantes

Un índice de referencia norteamericano de precios de fertilizantes se disparó recientemente a su nivel más alto desde al menos 2016. (Fotoarte: El Financiero - Crédito: Shutterstock / Bloomberg)

Los precios de los fertilizantes están aumentando, reduciendo las ganancias de los agricultores estadounidenses y sumando presión a la administración Trump para que reduzca los aranceles sobre nutrientes agrícolas clave.

El encarecimiento responde al ajuste en la oferta y a la incertidumbre sobre los aranceles, lo que ha elevado los costos de productos a base de potasa, nitrógeno y fosfato justo cuando los agricultores reciben menos ingresos por sus cosechas.

¿Cómo ha afectado la guerra de aranceles a agricultores de EU?

Un índice de referencia norteamericano de precios de fertilizantes se disparó recientemente a su nivel más alto desde al menos 2016 en relación con una canasta de futuros de granos y oleaginosas —superando incluso los picos registrados durante la invasión rusa a Ucrania.

Estados Unidos obtiene la mayor parte de su potasa —usada en la producción de maíz y soya, los dos principales cultivos del país— de Canadá, cuyos suministros están mayormente exentos de aranceles bajo el tratado de libre comercio con México y Canadá.

Sin embargo, siguen aplicándose gravámenes a los envíos de otros productores, como Qatar y Arabia Saudita.

“La incertidumbre arancelaria ha sido sin duda un factor que ha impulsado al alza los precios de los fertilizantes, incluso con exenciones para la mayoría de ellos”, dijo por correo electrónico Daniel Cole, analista de Bloomberg Intelligence.

Aunque otros factores —como la decisión de China de limitar algunas exportaciones y recientes interrupciones de producción en Medio Oriente— también han alimentado el repunte, la industria de fertilizantes “ha estado en gran medida en un estado de confusión desde la implementación de los aranceles”.

¿Cómo ha impactado los aranceles en el costo de fertilizantes?

El apretón pone de relieve la presión financiera sobre los agricultores —muchos de los cuales siguen siendo leales a Trump—, quienes enfrentan precios deprimidos de los cultivos y persistentes interrupciones comerciales.

Si bien la administración ha respaldado firmemente a los productores en temas clave como las cuotas de mezcla de biocombustibles, aún no ha atendido las crecientes preocupaciones sobre la asequibilidad.

Reducir los aranceles a las importaciones de fertilizantes ofrecería “el alivio más rápido para los agricultores”, dijo esta semana en un post en X el senador republicano Chuck Grassley, de Iowa.

En otra publicación señaló que los precios del maíz han caído muy por debajo de los costos de producción, justo cuando los agricultores se preparan para cosechar una producción récord.

Los aranceles han limitado los envíos de fosfatos y potasa a Estados Unidos, y se espera que “sigan siendo débiles” debido a estas medidas, señaló a inicios de mes la productora Mosaic Co.

¿Qué medidas ha tomado Trump?

La administración Trump ha tomado medidas para impulsar la producción interna de minerales, incluida la potasa.

El Servicio Geológico de Estados Unidos propuso esta semana incluirla en la lista de minerales críticos, un paso más para abrir la puerta a un mayor apoyo en políticas públicas.

El Fertilizer Institute, el grupo de cabildeo de la industria, también ha presionado para que la potasa sea designada como mineral crítico, con el fin de fortalecer la causa de exenciones arancelarias.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció el martes que un proyecto largamente retrasado para producir un ingrediente clave de fertilizantes nitrogenados avanzará tras alcanzar un acuerdo de créditos fiscales con el Departamento de Comercio del estado.

La instalación de 2 mil millones de dólares, que será construida por Cronus Chemicals LLC, llevaba casi una década en planeación.

Mientras tanto, CF Industries Holdings Inc. se ha asociado con Jera Co., la mayor empresa de energía de Japón, y la comercializadora Mitsui & Co. para construir la planta de amoníaco con bajas emisiones de carbono más grande del mundo.

La instalación en Luisiana, que se prevé inicie operaciones comerciales en 2029, tendrá una capacidad anual de aproximadamente 1.4 millones de toneladas métricas.