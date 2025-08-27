Presupuesto 2026: México alista aumento de aranceles a importaciones de China por presión de Trump

Donald Trump ha presionado a México para que compre menos productos a China o, en su defecto, les imponga más aranceles.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum planea aumentar los aranceles a China como parte de su propuesta de Presupuesto 2026 que presentará en septiembre, con la intención de proteger a las empresas nacionales de las importaciones baratas y atender una demanda del presidente Donald Trump.

Los aumentos arancelarios, que se esperan para importaciones como automóviles, textiles y plásticos, buscan resguardar a los fabricantes locales de la competencia subsidiada china, de acuerdo con tres personas informadas sobre el tema que pidieron el anonimato al revelar detalles del plan.

Otros países asiáticos también enfrentarán mayores aranceles, según una de las fuentes que habló con Bloomberg.

Los nuevos aranceles de México a China aún no están claro y el plan podría modificarse, admitieron las fuentes. La propuesta de ingresos del gobierno de Claudia Sheinbaum está programada para enviarse al Congreso antes del 8 de septiembre.

Si bien el Paquete Económico 2026 necesita aprobación del Congreso de la Unión, Morena cuenta con mayoría calificada en San Lázaro y en el Senado, lo que limita los posibles cambios de los legisladores.

La oficina de la Presidencia y la Secretaría de Economía no comentaron de inmediato. La Secretaría de Hacienda tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

¿Por qué México impondrá más aranceles a productos de China?

La administración de Trump, desde principios de este año, ha presionado a funcionarios mexicanos para que aumenten los aranceles a las importaciones chinas, como lo ha hecho Estados Unidos. Posteriormente, los funcionarios mexicanos plantearon la idea de una ‘Fortaleza Norteamérica’ que limite los envíos desde China y, al mismo tiempo, fortalezca los lazos comerciales y manufactureros entre Estados Unidos, México y Canadá. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha expresado entusiasmo por el concepto.

Las naciones también se preparan para revisar el T-MEC entre ellas —negociado durante el primer mandato de Trump— a mediados del próximo año.

La presión estadounidense hacia México, su mayor socio comercial, para frenar la entrada de productos chinos baratos al país, se debe en parte a la acusación de Trump de que esos bienes terminan filtrándose hacia el norte, a Estados Unidos. El mes pasado, Trump dio a México una prórroga frente a aranceles más altos tras una llamada con Sheinbaum para dar más tiempo a las negociaciones comerciales.

México y Estados Unidos también están cerca de concretar un acuerdo para combatir el narcotráfico y la violencia. Trump ha señalado el tráfico de fentanilo como la razón por la que México paga un arancel de 25 por ciento sobre bienes que no están cubiertos por el T-MEC. Incluir ese tema en el nuevo acuerdo de seguridad facilitaría que los negociadores encuentren puntos en común en otras áreas de conflicto, como el tomate y el acero.

¿Qué pasará con los autos chinos?

El mercado mexicano para los autos chinos ha explotado en los últimos años, con México convirtiéndose este año en el principal destino global de vehículos chinos, superando a Rusia, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros.

Aunque los vehículos enfrentan aranceles de hasta 20 por ciento en México, eso es poco en comparación con Estados Unidos, donde el expresidente Joe Biden impuso un arancel de 100 por ciento a los autos eléctricos chinos y prohibió la mayoría de los autos con software desarrollado en China.

El aumento de aranceles a China incrementaría los ingresos de México y ayudaría a Sheinbaum en su esfuerzo por encontrar formas de reducir el déficit presupuestario del país, que alcanzó su nivel más alto desde la década de 1980 en 2024, luego de que López Obrador gastara fuertemente para concluir sus proyectos emblemáticos antes de dejar el cargo. Su administración ha buscado mejorar la recaudación tributaria mientras promete evitar un aumento importante de impuestos.

El gobierno de Sheinbaum ha intentado impulsar la industria nacional a través del llamado Plan México, que se centra en parques industriales y proyectos de gasto público destinados a estimular la inversión en medio de un entorno comercial incierto.