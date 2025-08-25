Trump ‘le mete el pie’ al dólar: Reporta pérdidas tras despido de Lisa Cook, gobernadora de la Fed

Donald Trump despidió a Lisa Cook de la Fed y provocó pérdidas en indicadores de Wall Street y el dólar.

El dólar reportó pérdidas después de que el presidente Donald Trump destituyó a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, lo que generó preocupaciones sobre la independencia del banco central.

Un indicador del dólar retrocedió un 0.3 por ciento. El yen se apreció y las bolsas asiáticas abrieron a la baja. El oro subió ligeramente un 0.4 por ciento la tarde de este lunes 25 de agosto.

El Índice Bloomberg del Dólar, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años y los futuros del S&P 500 cayeron tras el anuncio. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente.

Cook será removida del cargo con efecto inmediato, según una carta que Trump publicó en su cuenta Truth Social.

El anuncio se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicara que planeaba investigar a Cook, tras una denuncia penal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, quien alegaba que podría haber cometido fraude hipotecario. Esta investigación marcó la última de una serie de medidas de la administración Trump para aumentar el escrutinio legal de figuras demócratas y presionar al banco central.

“La destitución de Cook aumenta la preocupación por la independencia de la Fed, suponiendo que Cook no tenga recursos legales”, declaró Rodrigo Catril, estratega del Banco Nacional de Australia en Sídney. “Si Trump triunfa, esto significa que podría tener cuatro miembros de la junta directiva alineados con su postura. Queda por ver si estos miembros de la junta respetan la independencia de la Fed y se adhieren a su doble mandato”.

¿Qué dijo Trump tras despedir a Lisa Cook de la Fed?

“El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer las políticas y supervisar la Reserva Federal”, escribió Trump en una carta enviada a Cook el lunes, publicada en Truth Social. “Ante su conducta engañosa y posiblemente delictiva en materia financiera, ellos no pueden, y yo no tengo que tener esa confianza en su integridad”.

Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal, pero solo con causa justificada. Las leyes que describen el término “con causa justificada” generalmente abarcan tres posibilidades: ineficiencia; incumplimiento del deber; y malversación, es decir, irregularidades en el ejercicio del cargo.

Trump dijo que era “inconcebible” que Cook no estuviera al tanto de los requisitos en dos solicitudes de hipoteca separadas presentadas en el mismo año que le exigían mantener cada propiedad como su residencia principal. “Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su experiencia y confiabilidad como regulador financiero”, escribió Trump.

La Reserva Federal se negó a hacer comentarios. Cook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No quedó claro de inmediato si Cook tenía la intención de impugnar el despido en los tribunales. Si lo impugna, Cook podría solicitar inmediatamente una orden judicial que la reincorpore mientras el litigio avanza.

Cook declaró el 20 de agosto, después de que Pulte solicitara inicialmente a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que investigara, que no tenía intención de dejarse presionar para renunciar a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit. Añadió que sí tenía intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre su historial financiero como miembro de la Reserva Federal, “por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos.”

Pulte, en un comunicado publicado en redes sociales, agradeció a Trump por destituir a Cook. “Si comete fraude hipotecario en Estados Unidos, lo perseguiremos, sea quien sea”, escribió.

Trump y la Casa Blanca han sido implacables en sus ataques contra la Reserva Federal este año, argumentando que las altas tasas de interés han incrementado los costos de financiamiento del gobierno y han perjudicado el mercado inmobiliario. Los funcionarios de la Reserva Federal han restado importancia a la presión, manteniendo estable su tasa de referencia, ante la preocupación de que los aranceles y otras políticas impulsen la inflación. Sin embargo, el viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que las autoridades podrían recortar las tasas en su reunión de septiembre debido a los crecientes riesgos para el mercado laboral.

Forzar la salida de Cook le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro personas en la junta de siete miembros, después de que Adriana Kugler, designada por Biden, anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente. El mandato de Kugler expiraba en enero.

Cook se convirtió en la primera mujer negra en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue designada por el presidente Joe Biden en 2022. Su mandato expiraba hasta 2038.