Trump lanza ultimátum a gobernadora de la Fed por fraude hipotecario: ‘La despediré si no renuncia’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que despediría a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal si no renuncia a su cargo por acusaciones de fraude hipotecario por parte de un alto aliado.

“La despediré si no renuncia”, dijo Donald Trump a los periodistas el viernes.

Los comentarios intensifican la campaña de presión de Trump contra el banco central, al que ha criticado durante meses por su decisión de mantener estables las tasas de interés.

Trump pidió el miércoles la dimisión de Cook después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, la acusara de cometer fraude hipotecario al mentir en solicitudes de préstamos para obtener condiciones favorables.

Cook respondió más tarde diciendo que no se dejaría intimidar para dimitir.

¿Qué delito cometió la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, según la administración de Trump?

Pulte escribió una carta a Bondi y al funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin, el 15 de agosto, sugiriendo que Cook podría haber cometido un delito.

La carta alega que Cook falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables, lo que podría constituir fraude hipotecario según el estatuto penal.

La administración Trump también ha presentado acusaciones de fraude hipotecario contra demócratas de alto perfil, como el senador de California Adam Schiff y lafiscal general de Nueva York, Letitia James.Ambos son antiguos adversarios políticos de Trump.

Pulte afirmó que Cook hipotecó una propiedad en Ann Arbor, Michigan, y firmó un contrato que estipulaba que la usaría como residencia principal durante al menos un año. Dos semanas después, según la carta, hipotecó otra propiedad en Georgia y también declaró que sería su residencia principal.

Pulte también instó a Bondi a investigar si Cook tergiversó sus circunstancias al anunciar posteriormente la propiedad en alquiler en Georgia. La carta incluye copias de los documentos hipotecarios a nombre de Cook, así como un aparente anuncio de alquiler de 2022, poco más de un año después de que comprara la propiedad en Georgia.

Hasta el momento no se han presentado cargos y no está claro si Bondi investigará.