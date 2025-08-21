Caída histórica de migrantes en EU: Registra el mayor desplome ‘en medio siglo’ por políticas de Trump

En el segundo mandato de Trump se han registrado deportaciones masivas de migrantes.

Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de Donald Trump, lo que marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, reveló este jueves un informe del Pew Research Center, referente del estudio demográfico del país.

El instituto calculó 51.9 millones de migrantes en Estados Unidos en junio, un 2.6 por ciento menos que el récord de 53.3 millones registrado en enero, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump, quien ha implementado 181 acciones ejecutivas para restringir la llegada de migrantes o deportarlos, según cita el reporte.

Con ello, la proporción de inmigrantes en la población estadounidense cayó de un máximo histórico de 15.8 por ciento en enero a un 15.4 por ciento en junio, detalló el centro de investigación.

Además, esto implica una pérdida de 750 mil trabajadores, pues el 19 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos era migrante en junio, por debajo del 20 por ciento de enero.

La reducción de migrantes es significativa porque es la primera vez que sucede “en más de medio siglo” y “la última vez que se vio algo así fue durante la Gran Depresión”, expresó el director de investigación sobre raza y etnicidad del Pew Research Center, Mark López.

“Y datos preliminares de julio también sugieren que la caída ha continuado aún más. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones. Primero, hay menos inmigrantes viniendo la país”, expuso López.

Políticas de Trump ‘hacen efecto’ contra migrantes

La disminución de migrantes en Estados Unidos “es parcialmente el resultado” de las políticas de Trump, indicó López, quien aclaró que “también es natural el ir y venir de los inmigrantes” y “algunos planeaban abandonar el país” antes del comienzo de su presidencia.

Pero también enunció las medidas del mandatario que han resultado en menores cruces desde la frontera con México, el incremento en las deportaciones, y el impulso para que las personas abandonen el país de forma voluntaria.

“Así que es una combinación de factores, pero las políticas de la Administración están afectando el número de personas que llegan a la frontera sur y eso es algo que está contribuyendo a parte de la caída”, detalló.

Estados Unidos arrestó a más de 352 mil inmigrantes indocumentados en los primeros 200 días de la Administración de Trump y ha deportado a 324 mil, lo que equivaldría a un récord de mil 620 al día, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la semana pasada.