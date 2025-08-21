Entre Trump y el espectro

“Hay una grieta en todo, así es como entra la luz”, dice la letra de la canción Anthem de Leonard Cohen.

Y tal vez en el caso de las operadoras de telefonía móvil esa grieta pueda ser ni más ni menos que la renegociación (ya casi nadie dice revisión) del T-MEC y el cabildeo mexicano que va y viene de Washington mientras corren los días de stand by a los aranceles que propuso Trump.

En México, el costo del espectro radioeléctrico es uno de los más altos del mundo, el formato de cobro está fuera de los estándares internacionales y además, es un punto que juega en contra de las reglas de competencia en el sector. Sí, el operador más grande paga en proporción menos que el segundo.

Actualmente Telcel paga de manera anual 9,200 mdp (a pesar de tener 60% del mercado), mientras que a AT&T le cuesta 7,500 mdp y a la empresa paraestatal Altán el monto es de 450 mdp al año. En total, el espectro radioeléctrico recauda 17,150 mdp anualmente.

Lo que está claro es que para Jamieson Greer, el Representante de Comercio de los Estados Unidos, la manera en la que se estructura el cobro de derechos anuales en México brinda una ventaja para el operador preponderante y obligó a Telefónica Movistar a regresar todo su espectro. Además señaló en su documento de barreras al comercio, que el gobierno mexicano ignoró muchas propuestas del IFT y el sector privado para reducir el costo del espectro. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ha sido enérgico y continúa presionando a nuestro país para que considere cambiar las reglas y con ello reducir los costos del espectro y disminuyendo el poder de mercado del operador dominante.

¿Cuánto deberían costar las frecuencias para no ser consideradas como una barrera comercial no arancelaria? Los operadores móviles han devuelto más de 100MHz de espectro al Estado reduciendo la recaudación en más de 4,500 mdp. El IFT había propuesto en repetidas ocasiones- tanto al Congreso como a la Secretaría de Hacienda- que el valor a precios internacionales debería ser la mitad de su precio actual, es decir unos 8,500 mdp.

Pero, en medio de las cartas que baraja la Secretaría de Economía en su propia casa antes de llegar a las negociaciones en Estados Unidos, está la posibilidad de efectivamente recortar el costo del espectro y con eso matar dos pájaros de un solo tiro: la competitividad y el peso de la falta de competencia entre el operador dominante (Telcel) y la otra empresa en el mercado, la estadounidense AT&T.

En este río revuelto, cuando parte del equipo de Marcelo Ebrard atiende reuniones en Washington y juega al Tetris con todas las fichas del complejo entramado comercial con Estados Unidos, la nueva Ley Federal de Derechos que será enviada al Congreso antes del 8 de septiembre, sería la oportunidad dorada para quitar presión al menos al tema de las telecomunicaciones - industria herida desde la desaparición del IFT- dentro de los pendientes que reclama el gobierno americano.

Tal vez en este compás de espera hasta que se cumplan los 90 días de freno a los aranceles, sean esa grieta por la que entre la luz de un cambio de costos, una grieta que ninguna de las empresas, incluida la poderosa América Móvil, habían logrado en años de lobbying.